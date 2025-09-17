Scende dall'auto e palpeggia una 14enne: aggredito e arrestato uomo di mezz'età

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Grave episodio avvenuto nella tarda serata di Lunedì 15 Settembre a Taranto, nel quartiere Tamburi: una ragazza di 14 anni è rimasta vittima di un’aggressione sessuale alla fermata di un autobus di linea.

Secondo le ricostruzioni della minore, un uomo di 41 anni l’avrebbe seguita a lungo per poi palpeggiarla: alcuni residenti, presenti al momento dell’accaduto, hanno colpito fisicamente l’aggressore con l’obiettivo di impedirne la fuga.

I Carabinieri, intervenuti tempestivamente, hanno prima condotto l’uomo in sicurezza presso la Stazione per le cure mediche dopo i colpi subiti e successivamente lo hanno arrestato con l’accusa di atti sessuali su minore.

Le indagini sul 41enne sono ancora nelle fasi preliminari, motivo per cui è stato momentaneamente posto solo agli arresti domiciliari.