Sarah Altobello, il dolce pensiero per Antonella Fiordelisi

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Nel mondo dei reality televisivi i rapporti tra concorrenti spesso nascono sotto i riflettori ma continuano anche dopo la fine del programma. È ciò che sembra accadere tra Sarah Altobello e Antonella Fiordelisi, due volti molto noti agli appassionati del Grande Fratello Vip. Proprio nelle ultime ore la showgirl pugliese ha pubblicato sui social una dedica speciale per la schermitrice e influencer campana, che il 14 marzo 2026 festeggia il suo compleanno. Un gesto semplice ma carico di affetto, che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan del reality.

La dedica social di Sarah Altobello

In occasione del compleanno di Antonella Fiordelisi, Sarah Altobello ha deciso di condividere sui social un pensiero affettuoso rivolto all’amica. Il messaggio, accompagnato da un tono ironico e complice, ha subito fatto il giro della rete.

Nel post la showgirl ha scritto: “Ma la sciccheria del segnaposto con la foto e col mio nome? Tanti auguri Anto, buon compleanno”.

Parole semplici, ma che mostrano chiaramente il legame di amicizia che continua a unire le due ex protagoniste del reality.

I fan non hanno tardato a reagire: molti utenti hanno commentato il gesto sottolineando quanto sia bello vedere nascere e consolidarsi amicizie anche dopo la fine dell’esperienza televisiva.