Sara Tommasi parla della sua nuova vita

Sara Tommasi, 43 anni, rivela di aver ritrovato stabilità e serenità dopo un periodo difficile. La showgirl, che vive tra Terni e Sharm el-Sheikh con il marito e agente Antonio Orso, confida di non aver più preso psicofarmaci da tre anni e di aver superato momenti di crisi legati a dipendenze e malesseri. La coppia si è sposata nel marzo 2021, durante la pandemia, e la loro relazione è nata in modo spontaneo, dopo un episodio di rissa a un evento a Gubbio. Sara sottolinea che ora conduce una vita sana: dorme bene, fa palestra e si prende cura di sé.



Le sue parole al Corriere della Sera: “Sono tre anni che non vado dal medico. Antonio sa che se vede qualcosa che non gli torna, ne parliamo e poi andiamo dallo specialista”. Quando le si domanda come mai hanno scelto Sharm el-Sheikh, Sara chiarisce: “A Sharm dovevo fare una pubblicità per un resort. Una volta lì, ci siamo innamorati del posto e dopo tre giorni abbiamo comprato casa. Facciamo la spola con Terni. Ma ci siamo trasferiti solo dopo che è mancata mia madre”.

Il difficile passato di Sara Tommasi

La sua storia passata include l’abuso di droghe e momenti di depressione, ma ora si sente forte e pronta a guardare al futuro. Desidera diventare madre e, nonostante abbia subito un intervento all’utero a rischio gravidanza, sta valutando l’adozione. La sua esperienza di dolore e perdita, tra cui la scomparsa della madre, le ha insegnato l’importanza di valorizzare ciò che si ha. Sara si dice felice di aver ritrovato il sorriso e di aver lasciato alle spalle un passato difficile, guardando con speranza e maturità al domani.