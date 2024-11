Sapete quanto consumano le luci di Natale?

Il Natale è una delle feste più attese dell’anno. A rendere speciale l’atmosfera natalizia sono soprattutto gli addobbi luminosi, con le luci natalizie che iniziano a illuminare case, negozi e strade già dai primi giorni di dicembre trasmettendo una sensazione di allegria e frenesia per l’arrivo del 25.

QUANTO CONSUMANO LE LUCI DI NATALE?

La maggior parte delle luci di Natale oggi in commercio sono sorgenti luminose a LED, una tecnologia che, rispetto alle vecchie luci a incandescenza, consente di ridurre il consumo energetico fino all’80-90%, garantendo anche ulteriori benefici: una durata superiore, nessuna produzione di calore, accensione immediata e molti effetti scenici particolari.

Ovviamente, è importante considerare anche quanto consumano le luci dell’albero di Natale, per capire quanto costa mantenere illuminato quest’ultimo durante le feste.

Considerando l’utilizzo di un filo luminoso da 500 LED con potenza di 4-5 watt per un albero di Natale alto 1,8 metri, il consumo delle luci si aggira intorno a 40-50 Wh al giorno, ipotizzando di lasciare acceso il nostro albero per 10 ore.

Durante il mese delle festività natalizie, dall’8 dicembre al 7 gennaio, si ottiene un consumo totale per illuminare l’albero di 1,2-1,5 kWh, l’equivalente del consumo di un ferro da stiro utilizzato per circa un’ora e venti minuti.

Illuminare l’albero con un filo luminoso di vecchia generazione, invece, comporta un consumo elettrico di circa 40-45 kWh per l’intera festività, con un costo di circa 20-22 euro a fronte di pochi centesimi di euro al giorno delle luci a LED (si considera un prezzo medio dell’elettricità di 0,5 euro/kWh).

Le luci a LED si possono anche temporizzare attraverso degli appositi timer, una soluzione che permette di programmarne l’attivazione e lo spegnimento, rendendole ancora più efficienti.

Si tratta ad esempio dei timer elettrici con orologio meccanico e ghiera per impostare le fasce orarie, oppure dei timer elettrici digitali più avanzati con tasti e display LCD per configurare gli orari di funzionamento.

Alcuni modelli si possono anche gestire a distanza, tramite app per smartphone o perfino con i comandi vocali utilizzando uno smart speaker.

Ma quanto costa tenere acceso l’intero sistema di luci di Natale che abbiamo in casa? Come abbiamo visto, dipende dal numero e dal tipo di luci e dalle ore di utilizzo.

Ipotizzando l’utilizzo per 10 ore al giorno per un mese di una catena a LED da 5 watt per l’albero, due tubi a LED da 20 watt per la ringhiera del balcone e due cascate a LED da 2,5 watt per le finestre, si ottiene un consumo di circa 15 kWh e un costo intorno a 7,5 euro (il quale si traduce in poche decine di centesimi al giorno).

Per mantenere in funzione le luci di Natale in Italia, secondo le stime di SIMA (Società Italiana di Medicina Ambientale) famiglie e imprese sostengono un aumento di circa il 30% dei consumi energetici in confronto al resto dell’anno.