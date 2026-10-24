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Sante Messe in occasione della Commemorazione dei Cari Fratelli e Sorelle defunti – Chiesa Cimiteriale Città di Manfredonia

Redazione24 Ottobre 2026
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Sante Messe in occasione della Commemorazione dei Cari Fratelli e Sorelle defunti – Chiesa Cimiteriale Città di Manfredonia

S. MESSA

DOMENICA 01 NOVEMBRE TUTTI I SANTI

LUNEDÌ 02 NOVEMBRE COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI  

Cappella Cimiteriale “Santa Maria dell’Umiltà”

Città di Manfredonia

ORARIO S. MESSE

-cimitero-  

Domenica 1 Novembre 2026

S. Messa

<u>ore 10:00</u>  

Lunedì 2 Novembre 2026

Commemorazione dei Defunti

S. Messe in mattinata

<u>Ore 08:30 – 10:00 – 11:15</u>  

S. Messa pomeridiana con la presenza dell’Arcivescovo Padre Franco Moscone

<u>ore 16:30</u>

Redazione24 Ottobre 2026