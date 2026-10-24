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Sante Messe in occasione della Commemorazione dei Cari Fratelli e Sorelle defunti – Chiesa Cimiteriale Città di Manfredonia
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Sante Messe in occasione della Commemorazione dei Cari Fratelli e Sorelle defunti – Chiesa Cimiteriale Città di Manfredonia
S. MESSA
DOMENICA 01 NOVEMBRE TUTTI I SANTI
LUNEDÌ 02 NOVEMBRE COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Cappella Cimiteriale “Santa Maria dell’Umiltà”
Città di Manfredonia
ORARIO S. MESSE
-cimitero-
Domenica 1 Novembre 2026
S. Messa
<u>ore 10:00</u>
Lunedì 2 Novembre 2026
Commemorazione dei Defunti
S. Messe in mattinata
<u>Ore 08:30 – 10:00 – 11:15</u>
S. Messa pomeridiana con la presenza dell’Arcivescovo Padre Franco Moscone
<u>ore 16:30</u>