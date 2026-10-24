Olga Plachina, chi è la moglie di Aldo Montano: età, figli, carriera e curiosità sull'atleta russa

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Olga Plachina è la moglie di Aldo Montano e negli anni ha conquistato l’attenzione del pubblico non solo per la storia d’amore con il campione olimpico, ma anche per il suo percorso nel mondo dello sport. Bella, determinata e riservata, la giovane atleta russa è riuscita a costruire una carriera tra piste di atletica e moda, mantenendo sempre un forte legame con la famiglia.

Molti telespettatori l’hanno conosciuta attraverso le apparizioni televisive accanto allo schermidore toscano, ma la sua storia personale è ricca di esperienze e traguardi raggiunti ben prima dell’incontro con Montano. Oggi è una delle figure più apprezzate nel panorama sportivo legato al mondo dello spettacolo. Ma chi è davvero Olga Plachina? Come è iniziata la sua carriera? E quali curiosità si nascondono dietro la sua vita lontano dai riflettori?

Chi è Olga Plachina: età, origini e vita privata

Classe 1997, Olga Plachina è nata in Russia l’8 febbraio. Fin da giovanissima ha mostrato una forte passione per lo sport, disciplina che ha occupato gran parte della sua crescita personale e professionale.

La sua notorietà in Italia è aumentata grazie alla relazione con Aldo Montano, con il quale forma una delle coppie più solide del panorama mediatico. Nonostante la differenza d’età tra i due, il rapporto si è consolidato rapidamente fino alla decisione di costruire una famiglia insieme.

Chi la conosce la descrive come una donna discreta, lontana dagli eccessi del gossip e molto concentrata sugli affetti familiari. Proprio tale riservatezza ha contribuito a renderla particolarmente apprezzata dal pubblico.

La carriera tra atletica e moda

Prima di diventare nota al grande pubblico, Olga Plachina aveva già ottenuto risultati significativi nel mondo dello sport. La sua specialità è l’atletica leggera, in particolare i 400 metri a ostacoli, disciplina nella quale ha gareggiato sin da adolescente.

Parallelamente ha intrapreso anche un percorso come modella. Grazie alla sua bellezza e al fisico atletico ha partecipato a diversi concorsi ottenendo importanti riconoscimenti. Alcuni successi nel settore della moda hanno contribuito ad aumentare la sua popolarità, senza però allontanarla dalla passione per lo sport.

Negli anni ha saputo conciliare allenamenti, impegni professionali e vita privata. Sui social mostra spesso aspetti della sua quotidianità, alternando momenti in famiglia, viaggi e attività sportive.

Tra le curiosità più note c’è il significato del suo nickname social, legato a un tatuaggio che porta sulla clavicola e che rappresenta un messaggio di fortuna e gratitudine per il percorso vissuto.

Il matrimonio con Aldo Montano e i figli Olympia e Mario Jr.

La storia d’amore tra Olga Plachina e Aldo Montano è iniziata durante un evento sportivo internazionale. L’intesa tra i due è stata immediata e nel giro di pochi anni la coppia ha deciso di sposarsi.

Dal loro matrimonio sono nati due figli. La primogenita si chiama Olympia, un nome scelto come omaggio al mondo olimpico che ha rappresentato una parte importante della vita di entrambi. Successivamente è arrivato Mario Jr., completando una famiglia molto unita.

Nel corso degli anni Aldo Montano ha spesso parlato dell’importanza del sostegno ricevuto dalla moglie, soprattutto nei momenti più delicati della sua carriera sportiva. Allo stesso modo Olga ha sempre mostrato grande attenzione verso il marito e i figli, mettendo la famiglia al centro delle proprie priorità.

Tra sport, affetti e una vita vissuta lontano dagli eccessi della cronaca rosa, Olga Plachina continua a distinguersi per eleganza, determinazione e discrezione, caratteristiche che l’hanno resa una figura molto apprezzata dal pubblico italiano.