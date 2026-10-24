Chi è Arnaud Mimran, l’ex marito di Claudia Galanti: età, figli, lavoro, l'arresto e i problemi con la giustizia

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Claudia Galanti ha legato una parte importante della sua vita ad Arnaud Mimran, imprenditore francese che per anni ha frequentato il jet set internazionale. La loro storia ha riempito le pagine della cronaca rosa grazie a una vita vissuta sotto i riflettori, tra eventi mondani, viaggi e una famiglia costruita insieme.

Dietro l’immagine dell’uomo d’affari di successo, però, si nasconde una vicenda molto più complessa. Negli anni successivi alla fine della relazione con Claudia Galanti, il nome di Mimran è comparso spesso nelle cronache giudiziarie francesi. Tra processi, condanne e arresti, la sua storia ha preso una piega completamente diversa rispetto al passato. Ma chi è davvero Arnaud Mimran? Come ha costruito la sua carriera nel mondo della finanza? E cosa è accaduto dopo la separazione da Claudia Galanti?

Claudia Galanti e Arnaud Mimran, una storia d’amore seguita dal gossip

La relazione tra Claudia Galanti e Arnaud Mimran è iniziata all’inizio degli anni Duemila e ha attirato subito l’attenzione dei media.

La coppia ha vissuto anni molto intensi e ha costruito una famiglia numerosa. Dalla loro unione sono nati tre figli: Liam, Harlow e Indila Carolina Sky.

La vita della coppia ha subito un durissimo colpo nel 2014. La piccola Indila Carolina Sky è morta a pochi mesi dalla nascita. Quel dolore ha segnato profondamente Claudia Galanti e Arnaud Mimran.

Poco dopo sono arrivate anche la separazione e la fine definitiva della loro storia sentimentale.

Chi è Arnaud Mimran: età, lavoro e carriera nella finanza

Arnaud Mimran è nato nel 1972 in Francia. Oggi ha 54 anni.

Figlio di un ingegnere di origine marocchina e israeliana, è cresciuto negli ambienti più esclusivi di Parigi. Fin da giovane ha mostrato interesse per gli investimenti e per i mercati finanziari.

Dopo gli studi in finanza ha iniziato a lavorare nel settore degli investimenti. In pochi anni ha costruito una carriera che lo ha portato a frequentare imprenditori, politici e personaggi dello spettacolo.

Accanto alla finanza ha coltivato un’altra passione: il poker. Ha partecipato a numerose partite high stakes tra Montecarlo, Las Vegas e altri importanti casinò internazionali.

Per molti anni i giornali lo hanno descritto come un uomo d’affari di successo, capace di muoversi tra lusso, finanza e relazioni internazionali.

L’arresto e i problemi con la giustizia

La vita di Arnaud Mimran ha però cambiato direzione con l’arrivo delle vicende giudiziarie.

Le autorità francesi hanno contestato all’imprenditore diversi reati legati al mondo finanziario. Le indagini e i successivi processi hanno attirato grande attenzione mediatica in Francia.

Successivamente il suo nome è entrato in un’inchiesta ancora più grave. La magistratura francese lo ha ritenuto coinvolto nel rapimento del finanziere svizzero Yomi Rodrig.

I giudici hanno emesso una condanna a tredici anni di reclusione. La sentenza ha rappresentato uno dei capitoli più discussi della sua vicenda personale e professionale.

Dopo la fine della relazione con Claudia Galanti, Arnaud Mimran è tornato al centro del gossip anche per altre frequentazioni sentimentali. I media hanno infatti associato il suo nome a Tamara Pisnoli, ex moglie dell’ex calciatore Daniele De Rossi.

Oggi il nome di Arnaud Mimran continua a suscitare curiosità soprattutto tra i fan di Claudia Galanti, che ricordano la lunga relazione con la showgirl e il difficile percorso che ha segnato la loro famiglia negli ultimi anni.