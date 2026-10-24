Chi è Nicola Schön, il compagno di Claudia Galanti: lavoro, famiglia e vita privata dell'imprenditore milanese

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Claudia Galanti ha ritrovato la serenità accanto a Nicola Schön, imprenditore milanese noto negli ambienti dell’alta società e del mercato immobiliare di lusso. Il loro legame non nasce negli ultimi giorni e non rappresenta una novità assoluta nel mondo del gossip. Da tempo, infatti, i due condividono una relazione lontana dall’esposizione mediatica che spesso accompagna i personaggi dello spettacolo.

A differenza della showgirl paraguaiana, Nicola Schön ha sempre preferito mantenere un profilo molto discreto. Non ama i riflettori e raramente compare sulle pagine della cronaca rosa. Dietro quella riservatezza si nasconde però una storia familiare importante e una carriera costruita nel settore degli immobili di prestigio. Ma chi è davvero Nicola Schön? Quale lavoro svolge? E perché il suo nome è già noto negli ambienti del jet set internazionale?

Claudia Galanti e Nicola Schön, una relazione lontana dai riflettori

Negli ultimi anni Claudia Galanti ha attraversato momenti molto difficili sul piano personale. Oggi, però, la sua vita sembra aver ritrovato equilibrio anche grazie alla presenza di Nicola Schön.

La coppia ha sempre scelto la massima discrezione. Nessuna esposizione eccessiva sui social e pochissime apparizioni pubbliche. Una scelta che distingue il loro rapporto da molte altre storie nate nel mondo dello spettacolo.

Proprio tale riservatezza ha alimentato la curiosità del pubblico. Tuttavia chi frequenta gli ambienti della mondanità milanese conosce da tempo la presenza di Schön accanto alla showgirl.

Chi è Nicola Schön e da quale famiglia proviene

Nicola Schön appartiene a una delle famiglie più conosciute nel panorama della moda italiana.

Il suo cognome richiama infatti la storia di Mila Schön, stilista che ha lasciato un segno importante nell’alta moda internazionale. Crescere in un ambiente legato al lusso e all’imprenditoria ha contribuito a costruire il suo percorso professionale.

Pur appartenendo a una famiglia molto nota, Nicola non ha scelto il mondo dello spettacolo. Ha preferito costruire la propria carriera nel settore imprenditoriale, mantenendo sempre un approccio riservato.

Questa caratteristica lo ha reso una figura molto apprezzata negli ambienti professionali in cui opera.

Il lavoro nel settore immobiliare di lusso

Nicola Schön ha sviluppato la sua attività professionale nel comparto immobiliare di alta gamma.

Nel corso degli anni ha lavorato nel mercato delle proprietà di prestigio e delle residenze esclusive, costruendo una rete di relazioni internazionali tra imprenditori, investitori e clienti privati.

La sua carriera si è consolidata soprattutto nel segmento luxury, uno dei più importanti del mercato immobiliare europeo. Grazie all’esperienza accumulata nel settore, è diventato un punto di riferimento nella gestione e nella vendita di immobili di pregio.

Accanto all’attività professionale, il suo nome è comparso spesso nelle cronache mondane per alcune relazioni che hanno coinvolto personaggi molto conosciuti a livello internazionale.

Oggi, però, l’attenzione si concentra soprattutto sul rapporto con Claudia Galanti. Una relazione che prosegue da tempo lontano dai clamori e che sembra rappresentare per la showgirl una fase di maggiore serenità dopo anni particolarmente complessi.