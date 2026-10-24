Chi è Erdal Ozyagcilar, Hasan Ali di Forbidden Fruit: età, moglie, figli e carriera dell'attore turco

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Erdal Ozyagcilar è uno degli attori più amati della televisione turca. In Italia il pubblico lo conosce soprattutto per il ruolo di Hasan Ali nella soap di successo Forbidden Fruit, una delle serie più seguite degli ultimi anni su Canale 5 e Mediaset Infinity.

Grazie al suo personaggio carismatico e spesso imprevedibile, Ozyagcilar ha conquistato anche gli spettatori italiani. La sua carriera, però, affonda le radici molto lontano nel tempo. L’attore lavora infatti nel mondo dello spettacolo da decenni e ha costruito un percorso ricco di successi tra cinema, teatro e televisione. Chi è davvero Erdal Ozyagcilar? Quanti anni ha? Chi sono sua moglie e i suoi figli? E quali sono i ruoli che hanno segnato la sua lunga carriera?

Chi è Erdal Ozyagcilar, Hasan Ali di Forbidden Fruit

Erdal Ozyagcilar, volto molto conosciuto tra gli appassionati delle fiction turche è nato il 4 agosto 1948 a Bursa, in Turchia. Oggi è considerato uno degli interpreti più popolari e rispettati del panorama televisivo del suo Paese.

Nel corso della sua carriera ha lavorato in numerose produzioni di successo e ha saputo conquistare diverse generazioni di spettatori. La partecipazione a Verissimo rappresenta un’occasione importante per raccontare il suo percorso umano e professionale al pubblico italiano.

Erdal Ozyagcilar: la carriera tra cinema, tv e teatro

Erdal Ozyagcilar ha debuttato come attore alla fine degli anni Sessanta. Da quel momento non ha più lasciato il mondo dello spettacolo.

La sua filmografia conta decine di produzioni tra cinema e televisione. Negli anni ha recitato in film e serie che hanno contribuito a renderlo uno dei volti più noti della recitazione turca.

Tra i lavori più apprezzati figurano produzioni come Yilanlarin Öcü, Bizimkiler e Among Family, titoli che hanno consolidato la sua notorietà presso il grande pubblico.

In Italia la consacrazione è arrivata grazie a Forbidden Fruit. Nella soap interpreta Hasan Ali, potente imprenditore che entra nella storia portando nuovi equilibri e numerosi colpi di scena. Il personaggio diventa rapidamente uno dei più seguiti delle stagioni successive della serie.

Hasan Ali di Forbidden Fruit: moglie, figli e vita privata

Fuori dal set, Erdal Ozyagcilar conduce una vita piuttosto riservata. Da molti anni è sposato con l’attrice Güzin Ozyagcilar, con la quale condivide una lunga storia d’amore.

La coppia ha costruito una famiglia solida e ha avuto due figli, Emrah e Zeynep. Anche lontano dalle telecamere, l’attore ha sempre mostrato una particolare attenzione alla dimensione familiare.

Proprio tale equilibrio tra vita privata e carriera ha contribuito a renderlo una figura molto apprezzata in Turchia. Nel frattempo milioni di telespettatori continuano a seguirlo attraverso Forbidden Fruit, serie che gli ha permesso di raggiungere una grande popolarità anche fuori dai confini del suo Paese.

Oggi, a oltre cinquant’anni dal debutto, Erdal Ozyagcilar continua a rappresentare uno dei nomi più importanti della televisione turca, grazie a un percorso costruito con costanza, talento e un rapporto speciale con il pubblico.