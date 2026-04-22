Celiachia negli adulti: si può evitare la biopsia?

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Gli ultimi aggiornamenti in campo sanitario segnano un cambiamento importante nella diagnosi della celiachia negli adulti. Le nuove linee guida europee aprono alla possibilità di evitare la biopsia intestinale, ma solo in casi ben selezionati. Parallelamente emerge un altro dato rilevante: circa un paziente su cinque continua ad avere sintomi nonostante la dieta senza glutine. Tra innovazioni diagnostiche, nuovi biomarcatori e problemi di gestione, la celiachia si conferma una malattia più complessa di quanto si pensi.

Diagnosi senza biopsia e gestione dei casi resistenti

La novità principale riguarda la cosiddetta diagnosi “biopsy-free”. Per la prima volta anche negli adulti si può arrivare alla diagnosi senza biopsia, ma solo se gli anticorpi anti-transglutaminasi sono almeno dieci volte sopra la norma, confermati da un secondo test, e in assenza di sintomi gravi. Inoltre, questa possibilità riguarda soprattutto pazienti sotto i 45 anni e deve essere valutata in centri specialistici .

Nonostante l’apertura, la biopsia resta ancora fondamentale in molti casi. Se i valori non sono così elevati o il quadro clinico è incerto, l’esame intestinale continua a rappresentare il riferimento diagnostico più affidabile. Le linee guida sottolineano quindi un approccio prudente, basato su criteri rigorosi e su una valutazione personalizzata del paziente.

Sul fronte terapeutico, la dieta senza glutine rimane l’unica cura riconosciuta. Tuttavia, le evidenze più recenti mostrano che circa il 20% dei pazienti continua ad avere disturbi nonostante segua correttamente la dieta. Le cause possono essere diverse: contaminazioni alimentari, diagnosi iniziale non corretta oppure la presenza di altre patologie gastrointestinali.

Per questi casi, le nuove linee guida introducono strategie aggiuntive, come diete specifiche a basso contenuto di FODMAP o l’uso di nuovi biomarcatori per migliorare il monitoraggio della malattia . Allo stesso tempo, la ricerca sta lavorando su terapie che possano affiancare la dieta, con l’obiettivo di ridurre la risposta infiammatoria al glutine.

Il quadro che emerge è chiaro: la celiachia non è più gestita solo con una diagnosi e una dieta, ma richiede un percorso continuo, personalizzato e sempre più supportato dalla medicina di precisione.