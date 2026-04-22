Grande Fratello Vip, la sorella di Francesca Manzini fa marcia indietro: “Mi addolora…”

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Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Ogni settimana le puntate sono viste in media da quasi 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Tra le protagoniste di questa edizione vi è Francesca Manzini, che si sta mettendo in mostra sia per la sua amicizia speciale con Raimondo Todaro che per i suoi scontri nella Casa. In queste ore, la sorella dell’imitatrice ha fatto molto parlare per un post al vetriolo pubblicato sui social. In particolare, Lilli Manzini ha fatto sapere che Francesca Manzini starebbe facendo una pessima figura all’interno del Grande Fratello Vp. Nel post si leggono le seguenti parole: “Non vedo l’ora che finisca sto Grande Fratello Vip. Non ne posso più di vedere mia sorella Francesca “recitare” questo ruolo che non le appartiene! Per me tutto ciò che è televisivo è una recita…“

La sorella di Francesca Manzini e il nuovo post social

A distanza di alcune ore dal post, ecco che la sorella di Francesca Manzini ha fatto marcia indietro, accusando il popolo social di non aver capito le sue parole. Lilli ha pubblicato una nuova storia nel suo profilo Instagram in cui ha affermato: “Desidero che mia sorella esca il prima possibile perché mi addolora leggere ogni giorno commenti di insulti gravi sui suoi confronti. Francesca è una persona per bene e non merita tutto questo, causato da un pubblico cattivo che non sa nulla di niente e di nessuno. Io sto difendendo mia sorella, non la sto attaccando. L’amore non si manifesta con il pensiero puro e di pancia ed io che non sono una falsa ipocrita sottoscrivo che la vorrei fuori da quella casa per il suo bene e non per il suo male.“