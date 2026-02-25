Sanremo 2026: scaletta, ospiti e programma terza serata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Festival entra nel vivo e Sanremo 2026 si prepara a vivere una terza serata decisiva, tra big, super ospiti internazionali e la finale delle Nuove Proposte. Giovedì 26 febbraio il Teatro Ariston torna al centro dell’attenzione televisiva, con una terza serata che promette ascolti alti e una classifica pronta a rimescolare gli equilibri della gara.

Dopo le serate di martedì e mercoledì, infatti, il pubblico ha già iniziato a delineare le preferenze, mentre radio e sala stampa osservano con attenzione.

Di seguito tutto quello che succederà sul palco dell’Ariston e su Rai 1: scaletta, artisti, ospiti e co-conduttori della terza serata del Festival.

Sanremo 2026, la scaletta della terza serata del Festival

La terza serata di Sanremo 2026, in programma giovedì 26 febbraio, vedrà esibirsi gli altri 15 artisti della categoria Campioni, cioè quelli che non hanno cantato nella puntata precedente.

La votazione avverrà attraverso Televoto e Giuria delle Radio; al termine verrà stilata una classifica di serata con le prime cinque posizioni comunicate in diretta.

La scaletta della terza puntata di Sanremo 2026 non è stata ancora comunicata dalla produzione. L’aggiornamento sull’ordine di uscita ufficiale arriverà nelle prossime ore, comunque l’elenco completo degli artisti in gara è già noto.

Ecco i Campioni, in ordine alfabetico:

Ecco l’elenco puntato degli artisti in gara a Sanremo 2026 con i rispettivi brani:

Arisa – Magica favola

– Magica favola Bambole di Pezza – Resta con me

– Resta con me Chiello – Ti penso sempre

– Ti penso sempre Dargen D’Amico – Ai ai

– Ai ai Ditonellapiaga – Che fastidio!

– Che fastidio! Eddie Brock – Avvoltoi

– Avvoltoi Elettra Lamborghini – Voilà

– Voilà Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

– Ogni volta che non so volare Ermal Meta – Stella stellina

– Stella stellina Fedez & Masini – Male necessario

– Male necessario Francesco Renga – Il meglio di me

– Il meglio di me Fulminacci – Stupida sfortuna

– Stupida sfortuna J-Ax – Italia starter pack

– Italia starter pack LDA & Aka 7even – Poesie clandestine

– Poesie clandestine Leo Gassmann – Naturale

– Naturale Levante – Sei tu

– Sei tu Luchè – Labirinto

– Labirinto Malika Ayane – Animali notturni

– Animali notturni Mara Sattei – Le cose che non sai di me

– Le cose che non sai di me Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

– La felicità e basta Michele Bravi – Prima o poi

– Prima o poi Nayt – Prima che

– Prima che Patty Pravo – Opera

– Opera Raf – Ora e per sempre

– Ora e per sempre Sal Da Vinci – Per sempre sì

– Per sempre sì Samurai Jay – Ossessione

– Ossessione Sayf – Tu mi piaci tanto

– Tu mi piaci tanto Serena Brancale – Qui con me

– Qui con me Tommaso Paradiso – I romantici

– I romantici Tredici Pietro – Uomo che cade

Come già anticipato, sul palco dell’Ariston si esibirà soltanto metà del cast, come da regolamento. Dopo le performance, verranno rese note le prime cinque posizioni provvisorie.

Intanto cresce l’attesa per la sfida finale delle Nuove Proposte: i due artisti rimasti si contenderanno la vittoria della categoria con una votazione che coinvolge Televoto, Giuria Sala Stampa Tv e Web e Giuria delle Radio. Il più votato sarà proclamato vincitore. Ad accompagnarli sul palco ci sarà Gianluca Gazzoli.

Sanremo 2026, gli ospiti della terza serata

La terza serata di Sanremo 2026 punta forte anche sugli ospiti. Super ospiti all’Ariston saranno Eros Ramazzotti e Alicia Keys, due nomi che parlano a pubblici diversi ma complementari. Il cantautore romano torna sul palco del Festival con un repertorio che attraversa generazioni, mentre la star internazionale porterà una performance dal respiro globale.

Spazio anche alla musica live fuori dal teatro. I The Kolors si esibiranno in collegamento da Piazza Colombo, ormai diventata uno dei poli paralleli del Festival. Una scelta che amplia lo spettacolo e coinvolge la città, mentre il pubblico in piazza vive l’atmosfera sanremese a pochi passi dal mare.

Chi sono i co-conduttori del 26 febbraio

Al timone della terza serata di Sanremo 2026 ci saranno ancora una volta Carlo Conti e Laura Pausini.

Manca veramente pochissimo a quella che sarà la più pazza delle mie avventure professionali: martedì 24 febbraio su Rai Uno inizia Sanremo.

Il festival della musica italiana è stato il mio battesimo a soli 18 anni e quest’anno tornerò lì per la prima volta come conduttrice… pic.twitter.com/7HhtVonBhH — Laura Pausini (@LauraPausini) February 19, 2026

Accanto a loro, la super modella russa Irina Shayk debutta come co-conduttrice all’Ariston, Ubaldo Pantani e Gianluca Gazzoli. La top model russa, già protagonista sui red carpet internazionali, si misura con uno dei palcoscenici più seguiti della tv italiana. La sua partecipazione rafforza l’impronta internazionale di questa edizione.

