Sanremo 2026, quanto guadagnano Conti, Pausini e gli ospiti delle cinque serate: le stime

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A poche ore dall’inizio di Sanremo 2026, l’attenzione non è rivolta soltanto ai cantanti in gara. Come accade ogni anno, cresce la curiosità sui compensi e i cachet dei protagonisti che saliranno sul palco dell’Ariston.

La Rai non comunica cifre ufficiali, ma osservando le edizioni precedenti è possibile delineare un quadro realistico dei guadagni di conduttori e co‑conduttori.

Quanto percepirà Carlo Conti per la direzione artistica? Quale sarà il compenso di Laura Pausini, presente per tutte le serate? E come si collocano figure internazionali come Can Yaman e Irina Shayk? Scopriamolo insieme.

Il compenso di Carlo Conti e il ruolo centrale nella macchina di Sanremo 2026

Il nome più atteso è quello di Carlo Conti, direttore artistico e conduttore dell’edizione 2026. La sua presenza rappresenta una garanzia per la Rai, che gli affida nuovamente la guida del Festival dopo gli anni di Amadeus.

Le stime più accreditate collocano il suo compenso tra 500 e 600 mila euro, una cifra in linea con quanto percepito nelle sue precedenti edizioni e con il cachet del suo predecessore. Il ruolo di direttore artistico comporta un impegno che va ben oltre la conduzione: selezione dei brani, gestione degli ospiti, supervisione della scaletta e coordinamento dell’intera macchina produttiva.

Accanto a Conti ci sarà Laura Pausini, unica presenza femminile confermata per tutte e cinque le serate. Il suo coinvolgimento ha alimentato molte ipotesi, tanto da spingere il suo staff a smentire pubblicamente le cifre circolate online. Non esistono dati ufficiali, ma osservando casi simili – come quello di Tiziano Ferro nel 2020 – è plausibile un compenso intorno ai 250 mila euro per la partecipazione continuativa.

Co‑conduttori di Sanremo 2026: da Can Yaman a Irina Shayk, quanto potrebbero guadagnare

La squadra dei co‑conduttori è particolarmente ricca e varia. Ogni serata vedrà alternarsi volti italiani e internazionali, con cachet che cambiano in base alla popolarità e al ruolo assegnato.

Il calendario prevede Can Yaman nella prima serata del 24 febbraio, seguito da Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo il 25 febbraio. Il 26 febbraio toccherà a Irina Shayk e Ubaldo Pantani, mentre la finale del 28 febbraio sarà affiancata da Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica.

Per questa categoria di ospiti, il riferimento più attendibile resta quello del 2022, quando il gettone di presenza era fissato a 25 mila euro a serata, con possibilità di salire fino a 40 mila euro per figure di maggiore richiamo.

È quindi probabile che i co‑conduttori di Sanremo 2026 si muovano su cifre analoghe, con variazioni legate alla notorietà internazionale. In questo senso, Irina Shayk e Can Yaman potrebbero collocarsi nella fascia più alta del range, considerando il loro peso mediatico e la capacità di attirare pubblico anche fuori dall’Italia.

La presenza di nomi così diversi tra loro conferma la volontà di Conti di costruire un cast capace di parlare a pubblici differenti, unendo televisione, moda, cinema e intrattenimento.

Cachet, strategie e curiosità: come si costruisce il budget del Festival

Il tema dei compensi di Sanremo 2026 non riguarda solo i conduttori. Ogni anno la Rai definisce un budget complessivo che comprende ospiti musicali, scenografia, orchestra, sicurezza e produzione. I cachet dei protagonisti rappresentano una parte importante, ma non la più onerosa dell’intera macchina.

La scelta di alternare volti italiani e internazionali permette di bilanciare costi e visibilità, mentre la presenza di figure come Pausini e Yaman garantisce un forte richiamo anche all’estero.

Il Festival resta uno degli eventi più seguiti della televisione italiana e, proprio per questo, i compensi dei protagonisti attirano sempre grande attenzione. Le cifre non sono ufficiali, ma le stime basate sulle edizioni precedenti offrono un quadro realistico di quanto potrebbe percepire chi salirà sul palco dell’Ariston.