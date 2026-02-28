[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sanremo 2026 – La serata delle cover vista da Antimo DJ



Ieri sera, 27 febbraio 2026, mi sono messo comodo davanti alla TV per la serata cover del Festival di Sanremo.

È andata in scena la mia serata preferita: quella delle cover.



È la notte in cui gli artisti mettono da parte il proprio brano e si confrontano con la storia della musica.

È la notte delle idee coraggiose, dei duetti improbabili, delle emozioni vere… e anche di qualche scivolone.



E quest’anno hanno vinto Ditonellapiaga e Tony Pitony.

Sì, avete letto bene.



I MOMENTI PRINCIPALI



Laura Pausini – apertura da grande evento

Laura Pausini apre fuori dall’Ariston con un medley di “Ritorno ad amare”, “Immensamente” e “Io canto”.

Ingresso spettacolare, grande televisione, grande impatto.

Voto: 7



Elettra Lamborghini & Las Ketchup – effetto discoteca

Elettra Lamborghini con le Las Ketchup trasformano il teatro in una pista anni Duemila con “Aserejé”.

Momento leggero, divertente, nostalgico.

Da DJ cresciuto tra dance anni ’90 e tormentoni estivi: certi pezzi non invecchiano.

Voto: 6



Mara Sattei & Mecna – delicatezza moderna

Mara Sattei e Mecna portano “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli.

Versione rispettosa, con inserto inedito. Non sorprende, ma funziona.

Voto: 5



Patty Pravo – omaggio a Ornella Vanoni

Patty Pravo canta “Ti lascio una canzone” di Ornella Vanoni.

Qualche imprecisione vocale, ma emozione autentica.

Voto: 6



Levante & Gaia – energia e intensità

Levante e Gaia reinterpretano “I maschi” di Gianna Nannini.

Potenza, sensualità, complicità scenica. Tra le migliori.

Voto: 7



Bambole di Pezza & Cristina D’Avena – girl power rock

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena portano “Occhi di gatto” in chiave rock.

Energia pura. Meritavano il podio.

Voto: 8



Dargen D’Amico – profondità e struggimento

Dargen D’Amico costruisce una performance profonda e stratificata con Pupo e Fabrizio Bosso: da Il disertore (resa celebre da Ivano Fossati) fino a Su di noi.

Nessuna spiegazione, nessuna sottolineatura. E forse è proprio questo il senso.

Nel mashup affiora anche Gam Gam, canto ebraico: un dettaglio che aggiunge un ulteriore livello simbolico.

Struggente, teatrale, intensa.

Tra le più pensate della serata.

Nono posto (per me da prima posizione) – Voto: 10



Tredici Pietro & Gianni Morandi – emozione vera

Tredici Pietro canta “Vita” e viene raggiunto a sorpresa da papà Gianni Morandi.

Momento famiglia, pubblico in piedi.

Voto: 6



Ditonellapiaga & Tony Pitony – eleganza vintage e vittoria

Atmosfera swing, club americano, ironia studiata.

Performance teatrale e curata con “The Lady Is a Tramp”.

Il pubblico premia l’equilibrio tra tecnica e show.

Primo posto – Voto: 7



Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – cuore e soul

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi trasformano “Hit the Road Jack” in una versione intensa e personale.

Con la mamma sul palco, il teatro si scioglie.

Secondo posto – Voto: 8



Nigiotti & Alfa – sincerità

Enrico Nigiotti e Alfa reinterpretano “En e Xanax” di Samuele Bersani.

Versione intensa, personale.

Voto: 6



Nayt & Joan Thiele – magia sospesa

Nayt con Joan Thiele portano “La canzone dell’amore perduto”.

Eleganza, fragilità, atmosfera sospesa.

Per me da top 5.

Voto: 9

Gli altri momenti della serata

Eddie Brock con Fabrizio Moro – “Portami via”: emozione sincera, intensa. Voto 6

Malika Ayane con Claudio Santamaria – “Mi sei scoppiato dentro il cuore”: scelta curiosa, resa poco incisiva. Voto 5

Tommaso Paradiso e Gaetano Curreri (Stadio) – “L’ultima luna”: omaggio sentito ma confuso. Voto 6



Michele Bravi con Fiorella Mannoia – “Domani è un altro giorno”: elegante ma poco memorabile. Voto 7



Maria Antonietta, Colombre e Brunori Sas – “Il mondo”: compitino ben fatto. Voto 6



Fulminacci con Francesca Fagnani – “Parole parole”: idea interessante, risultato debole. Voto 4



Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – “Quello che le donne non dicono”: intensa, meritato podio. Voto 7



LDA e Aka 7even con Tullio De Piscopo – “Andamento lento”: buona energia. Voto 6



Raf con The Kolors – “The Riddle”: operazione nostalgica poco riuscita. Voto 4



J-Ax con Ligera County Fam. – “E la vita, la vita”: esperimento caotico. Voto 3



Serena Brancale con Gregory Porter – “Besame mucho”: vocalità forte, eccessiva. Voto 5



Francesco Renga e Giusy Ferreri – “Ragazzo solo, ragazza sola”: scelta discutibile. Voto 2



Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – “Baila Morena”: festa latina energica. Voto 6



Ermal Meta con Dardust – “Golden Hour”: elegante ma fredda. Voto 4



Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – “Cinque giorni”: classico senza rischi. Voto 7



Luchè con Gianluca Grignani – “Falco a metà”: intenso ma irregolare. Voto 6



Fedez e Marco Masini – “Meravigliosa creatura”: ambiziosa ma poco centrata. Voto 5



Chiello con Saverio Cigarini – “Mi sono innamorato di te”: emotiva ma fragile. Voto 5



Leo Gassmann e Aiello – “Era già tutto previsto”: chiusura sottotono. Voto 4

La Top 10 ufficiale



1. Ditonellapiaga con Tony Pitony

2. Sayf con Alex Britti e Mario Biondi

3. Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma

4. Bambole di Pezza con Cristina D’Avena

5. Tredici Pietro

6. Sal Da Vinci

7. LDA & AKA 7EVEN

8. Nayt

9. Dargen D’Amico

10. Luchè



Il mio bilancio da DJ



La serata cover resta la mia preferita.

È la notte in cui puoi contaminare, osare, mischiare generazioni e generi.



Quest’anno ho visto eleganza, emozione, meno follia del previsto ma più sostanza.

Quando la musica è fatta con verità, arriva.



E ieri sera, tra swing, soul, famiglia e malinconia, qualcosa è arrivato davvero.

Io l’ho sentito.



E voi? Chi vi ha emozionato di più?