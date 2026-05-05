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SANITÀ. LA SALANDRA (FDI): BASTA SCARICABARILE: LE RISORSE SONO AUMENTATE, ORA SERVE RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE

“Continuare ad attribuire al Governo la responsabilità del disavanzo sanitario della Regione Puglia è una narrazione che non regge più di fronte ai numeri.

Le risorse destinate alla sanità sono cresciute in modo significativo negli ultimi anni, con un incremento consistente del Fondo sanitario nazionale e una quota regionale in aumento anche per la Puglia. Il punto, dunque, non è quanto si riceve, ma come si spende.

E su questo la Regione continua a non fornire risposte credibili.

I disavanzi registrati in maniera sistematica dimostrano che esiste un problema strutturale nella gestione delle risorse, che non può essere ignorato né tantomeno giustificato con argomentazioni ormai superate. È evidente che, nonostante maggiori finanziamenti, i conti peggiorano e i servizi ai cittadini restano insufficienti, come dimostra anche il dato sulla mobilità passiva, che continua a essere elevato.

Questo significa che molti pugliesi sono costretti a curarsi fuori regione, segno concreto di una fiducia che viene meno.

Ancora più grave è l’assenza di un piano chiaro e trasparente per il rientro dal deficit. Senza interventi strutturali, il rischio è quello di ricorrere alle solite soluzioni: aumentare la pressione fiscale sui cittadini, che finirebbero ancora una volta per pagare il prezzo di una gestione inefficiente.

È tempo di smettere con lo scaricabarile e assumersi fino in fondo la responsabilità amministrativa. I cittadini pugliesi hanno diritto a una sanità che funzioni e a una gestione delle risorse all’altezza delle sfide. Le polemiche non bastano più: servono risultati concreti”. Lo fa sapere in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra.