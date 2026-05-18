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Sanità in Puglia, La Salandra (FdI): Basta scuse dal PD. I fondi da Roma sono aumentati ma sono stati utilizzati male, per assumere personale amministrativo e alimentare il consenso, il disavanzo è figlio di vent’anni di cattiva gestione regionale

“Le accuse sollevate dal Partito Democratico sul presunto taglio dei fondi alla sanità pubblica non sono soltanto infondate, ma rappresentano il disperato tentativo di scaricare sul Governo nazionale le colpe di vent’anni di fallimenti gestionali della sinistra in Puglia“. Lo dichiara in una nota l’On. Giandonato La Salandra, deputato pugliese di Fratelli d’Italia.

“Il PD ha ormai il vizio cronico e l’abitudine sistematica di fuggire dinanzi alle proprie evidenti responsabilità. È semplicemente vergognoso non voler riconoscere che la Puglia è governata da vent’anni consecutivi dalla sinistra e rifiutarsi ostinatamente di ammettere il totale fallimento della propria gestione sanitaria. Arrivare poi ad accusare il sottosegretario Gemmato

, come fa certa opposizione, significa mentire sapendo di mentire, nel bieco tentativo di personalizzare lo scontro politico per nascondere i propri disastri.

I dati – prosegue il parlamentare – smentiscono categoricamente ogni loro mistificazione. Il Governo Meloni non ha tagliato un solo euro, al contrario ha incrementato il Fondo Sanitario Nazionale con stanziamenti storici. Nello specifico della nostra regione, la Puglia ha ricevuto da Roma un miliardo in più in tre anni ma i soldi sono stati spesi male, per fare assunzioni di amministrativi piuttosto che di personale sanitario. Parlare di definanziamento è un insulto all’intelligenza dei cittadini pugliesi“.

Secondo il deputato di Fratelli d’Italia, il pesante disavanzo che grava sulle casse della sanità pugliese è la diretta conseguenza di scelte amministrative locali del tutto deficitarie. “Se oggi la Puglia si trova a dover fare i conti con un buco di bilancio drammatico, la responsabilità è unicamente di chi ha governato la Regione. Assistiamo da anni a un uso improprio delle risorse ordinarie, spese per coprire costi amministrativi anziché essere investite nell’efficientamento dei servizi e nel contenimento della spesa farmaceutica. Il risultato? Liste d’attesa infinite e servizi assistenziali al collasso“.

Infine, l’On. La Salandra lancia un duro affondo sulle contromisure economiche ipotizzate dal centrosinistra: “Il ricorso di Decaro alla leva fiscale è la più classica delle manovre della sinistra per nascondere la propria totale incapacità di governare le difficoltà. Invece di ottimizzare la spesa, si preferisce la strada più facile: scaricare ogni responsabilità sulle tasche dei cittadini pugliesi, che in questi vent’anni hanno già abbondantemente pagato sulla propria pelle le inefficienze regionali. La necessità di una manovra sulle aliquote e lo spettro del commissariamento non sono “agguati” politici del centrodestra, ma atti dovuti per legge a causa del deficit accumulato da Bari. Il PD e i suoi esponenti smettano di scappare e abbiano il coraggio di assumersi la responsabilità di questo disastro di fronte ai pugliesi, invece di cercare continui e ingiustificabili alibi a Roma“.