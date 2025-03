[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SANITÀ IN PUGLIA: CHI HA I SOLDI SI CURA, CHI NON LI HA MUORE IN ATTESA!

Ancora una volta la sanità pugliese dimostra il suo volto più ingiusto: liste d’attesa infinite per la gente comune, mentre chi può permetterselo scavalca il sistema e si cura nel privato o in altre regioni.

L’ennesimo caso vergognoso arriva da Rodi Garganico, dove un cittadino aveva prenotato con largo anticipo una colonscopia con biopsia per il 24 marzo 2025 presso l’ospedale di San Severo. La ASL gli ha annullato la visita senza spiegazioni, offrendogli come unica alternativa un nuovo appuntamento per agosto 2026!

Un insulto alla dignità della gente onesta, che paga le tasse ma viene umiliata da un sistema sanitario al collasso. Chi ha i soldi può permettersi visite immediate nel privato o fuori regione, chi è povero piange e aspetta.

La salute non è un lusso: se hai i soldi, ti curi subito, se non li hai, aspetti anni, sperando di essere ancora vivo. Un sistema che calpesta i diritti dei cittadini, mentre chi dovrebbe risolvere il problema resta in silenzio. Chi pagherà per questa vergogna?

Napoleone Cera