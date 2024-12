Sande Necöle, a Natéle diciannöve (San Nicola, a Natale diciannove)

Come per altri Santi, viene nominato San Nicola per fare rapidamente un conto mnemonico dei giorni di attesa al Natale.

Difatti la ricorrenza di questo Santo – dispensatore di doni, assurto nei Paesi anglosassoni quale simbolo stesso del Natale con il nome di Santa Claus (Nicholaus) – ricade il 6 dicembre.

Ovviamente sommando il 6 al 19 arriviamo alla Data del 25 dicembre.