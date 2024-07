San Marco in Lamis, individuata piantagione di marijuana: 3 le persone arrestate dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di San Marco in Lamis, nell’ambito di servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati connessi al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono riusciti ad individuare una estesa piantagione di “Cannabis Indica Afghana” in un’area rurale del comune di San Nicandro Garganico.

I militari dell’Arma, grazie a mirati servizi di osservazione, hanno individuato 3 soggetti, di età compresa fra i 30 e i 50 anni, accusati di aver provveduto a vario titolo alla coltivazione e alla guardiania della piantagione di marijuana, composta da circa 1.200 piante quasi al termine del ciclo di fioritura e di altezza compresa fra 1 m. e 1, 5 m..

La commercializzazione delle piante sequestrate avrebbe consentito di immettere sul mercato illecito circa 195mila dosi di sostanza stupefacente, garantendo profitti per circa 2 milioni di euro.

I tre indagati, tutti sorpresi nei pressi della coltivazione, sono statitratti in arresto in flagranza per il reato di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e tradotti presso la casa circondariale di Foggia.

Va precisato che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che i tre indagati,la cui posizione è al momento al vaglio dell’Autorità Giudiziaria,non possono essere considerati colpevoli sino all’eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.