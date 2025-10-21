San Giovanni Rotondo, fermato minivan irregolare utilizzato per il trasporto di turisti
La Polizia Locale di San Giovanni Rotondo, nell’ambito dei mirati servizi di controllo del territorio e di contrasto alle irregolarità connesse al fenomeno del pellegrinaggio religioso, ha sottoposto a fermo amministrativo un minivan a nove posti risultato impiegato illegittimamente per il trasporto di turisti.
Il veicolo, immatricolato “ad uso proprio”, è stato sorpreso dagli agenti mentre effettuava trasferimenti di gruppi di turisti americani dal Santuario di San Pio a una struttura ricettiva cittadina, configurando di fatto un utilizzo “ad uso terzi” in violazione della normativa vigente.
A seguito dell’accertamento, il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo e il documento di circolazione sospeso per l’intera durata del fermo, ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della Strada.
L’attività rientra nel quadro di un più ampio piano di controlli predisposto dal Comando di Polizia Locale per garantire la regolarità dei servizi di trasporto, la tutela dei pellegrini e dei turisti, nonché la sicurezza della circolazione in un periodo di particolare afflusso in città.
«Questi interventi — commenta il Comando — mirano a contrastare ogni forma di abusivismo e concorrenza sleale, a tutela delle categorie regolarmente autorizzate e della sicurezza collettiva, soprattutto in un contesto di grande affluenza come quello legato ai pellegrinaggi verso il Santuario di San Pio”