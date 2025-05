[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“San Giovanni Rotondo città cardioprotetta”, sabato 10 maggio cerimonia

Il Comune di San Giovanni Rotondo ha intrapreso un processo di installazione di defibrillatori nei pressi di luoghi pubblici della città, caratterizzati per l’ affluenza di persone.

Sabato 10 maggio ore 17:00, presso la sede del Comando della Polizia Locale, ci sarà la consegna ufficiale dei defibrillatori, riguardanti il progetto “San Giovanni Rotondo città cardioprotetta”, i defibrillatori che verranno installati, grazie a questo progetto, saranno diversi e sparsi per la città nei pressi di luoghi caratterizzati per l’affluenza di persone. In seguito verrà prodotta una mappa dettagliata che sarà in dotazione della Protezione Civile.

La morte cardiaca improvvisa è una delle maggiori cause di mortalità fra giovani e adulti. Se non si è in grado di intervenire in pochi minuti (5/6 al massimo) con un massaggio cardiaco e una scarica elettrica la morte sopraggiunge. L’unico modo per poter intervenire in un tempo così limitato è quello di avere sul territorio una forte dotazione di defibrillatori e di operatori laici, non sanitari, in grado di saperli utilizzare.



Il progetto è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e realizzato in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo, inoltre si è svolto nelle scorse settimane un corso gratuito BLS (Basic Life Support) rivolto ai dipendenti comunali, tenuto I.R.C. Council e HERMES. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco di San Giovanni Rotondo, Filippo Barbano, il Presidente della BCC Giuseppe Palladino, l’assessore alle politiche sociali Stefania Siccardi.

«Avere una città cardioprotetta è un importante passo di civiltà, di sicurezza, per garantire la tutela della vita dei cittadini- dichiara il sindaco Filippo Barbano. Un intervento che, svolto tempestivamente, può salvare una vita o scongiurare gravi conseguenze in chi sopravvive. Anche un minuto può fare la differenza. Ringrazio la banca per il prezioso contributo e per la sensibilità mostrata».