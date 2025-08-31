San Giovanni Rotondo: “Atti vandalici al Parco del Papa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Atti vandalici al Parco del Papa: il Comune condanna l’episodio e annuncia tolleranza zero.

Nella notte, intorno alle ore 4:00, alcuni giovani si sono introdotti all’interno del Parco del Papa, hanno forzato e danneggiato la saracinesca posta sul retro della cupola, hanno divelto la segnaletica stradale posta all’esterno del parco e rovinato in alcuni punti la pavimentazione del campo da bocce.

Sono in corso indagini da parte della Polizia Locale per l’individuazione dei responsabili, anche grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza presente nell’area. Verrà avviata la quantificazione dei danni e la programmazione degli interventi.

“Si tratta di un gesto inqualificabile contro un bene della comunità”, dichiara il Sindaco Filippo Barbano, “Condanniamo con fermezza quanto accaduto e auspichiamo che i responsabili vengano identificati e chiamati a rispondere dei danni arrecati. Il Parco del Papa è un luogo di incontro per bambini, famiglie, anziani e giovani e averlo danneggiato è motivo di sdegno da parte della Città tutta.”

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a continuare in questi casi, a collaborare attivamente segnalando informazioni utili alla Polizia Locale (tel. 0882 – 415602, e-mail: polizialocale@comune.sangiovannirotondo.fg.it pec: polizialocale@pec.comune.sangiovannirotondo.fg.it).

“La sicurezza urbana è un gioco di squadra: il contributo responsabile di ciascuno è fondamentale ”.