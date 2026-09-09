Eventi Manfredonia
Il Festival del Nerd torna a Manfredonia il 26 ed il 27 settembre
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Il Festival del Nerd torna a Manfredonia il 26 ed il 27 settembre
Due giornate dedicate a fumetti, cosplay, gaming, anime, manga, videogiochi e cultura pop. Il Festival del Nerd arriva a Manfredonia, in Piazza Papa Giovanni XXIII, con Area Food, Area Mercato, Area Fumetto, l’Area Pro dedicata ai fumettisti emergenti e il concertone finale. Ingresso gratuito, sabato 26 e domenica 27 settembre 2026.
Piazza Papa Giovanni XXIII diventa un villaggio nerd per due giornate: si mangia, si compra, si disegna, si gioca e si chiude in musica.