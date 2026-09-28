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San Francesco: festa anche a scuola, ma quest’anno cade di domenica
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San Francesco: festa anche a scuola, ma quest’anno cade di domenica
Dal 2026 il 4 ottobre, giorno di San Francesco d’Assisi, è una festività nazionale. La novità deriva dalla legge n. 151 dell’8 ottobre 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2026, che ha inserito la ricorrenza nell’elenco dei giorni festivi a livello nazionale.
Lo scrive OrizzonteScuola.
La nuova festività riguarda quindi anche il mondo della scuola: quando il 4 ottobre cade in un giorno di lezione, le attività scolastiche sono sospese come per le altre festività nazionali.
Nel 2026, però, il 4 ottobre cade di domenica. Per studenti, docenti e personale ATA, dunque, non ci sarà quest’anno un giorno aggiuntivo di sospensione delle lezioni o delle attività lavorative.