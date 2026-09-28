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Quattro sindaci dei Monti Dauni tra i migliori d’Italia

Premio “Castagna d’Oro” riconosciuto ai sindaci di Carlantino, Celle di San Vito, Volturara e Castelluccio V.

Premiati anche Mastella, sindaco di Benevento, e Virgilio Caivano del Coordinamento Piccoli Comuni

Evento organizzato da SVIMAR, Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne

Sono stati premiati a Marzano Appio (Caserta) durante gli Stati Generali delle Aree Interne del Sud

CARLANTINO (FG) – Il sindaco di Carlantino Graziano Coscia e la sindaca di Celle di San Vito Maria Palma Giannini, assieme ai loro omologhi Vincenzo Zibisco e Pasquale Marchese, sindaci rispettivamente di Volturara e Castelluccio Valmaggiore, sono tra i migliori primi cittadini d’Italia per l’impegno profuso e i progetti attivati in favore della valorizzazione e della crescita del loro territorio. A decretarlo, e a consegnare loro il prestigioso riconoscimento della “Castagna d’oro”, sono stati gli organizzatori degli Stati Generali delle Aree Interne che si sono tenuti sabato 26 settembre a Marzano Appio, in provincia di Caserta. Ogni anno, il premio è attribuito ad amministratori locali, sindaci, imprenditori, giornalisti ed esponenti del mondo accademico che si sono distinti nella valorizzazione e nella crescita dei loro territori. Dopo ben quattro anni, la “Castagna d’oro” è tornata a premiare la Puglia: nel 2022, infatti, fu l’allora sindaco di Bari, oggi presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a ricevere il riconoscimento. A Marzano Appio sono arrivati i sindaci da tutte le aree interne dell’Italia meridionale. Sono stati premiati i primi cittadini giunti da Puglia, Campania, Calabria e Basilicata. Fra gli altri premiati, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e il presidente del Coordinamento Nazionale dei Piccoli Comuni Italiani, Virgilio Caivano. L’evento è stato organizzato da “Svimar” (Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne) e dalla “Federazione Sud” in collaborazione con Camera di Commercio di Caserta, Parco Regionale di Roccamonfina, Regione Campania, Provincia di Caserta, Comune di Marzano Appio e Coldiretti Caserta. “Questo riconoscimento rappresenta una conferma importante del percorso che abbiamo intrapreso per dare nuova centralità alle aree interne – ha dichiarato il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia -. Dalla maestosa diga di Occhito alla ricchezza storica e naturale dei Monti Dauni, Carlantino ha un patrimonio straordinario che merita di essere valorizzato. Dedico la Castagna D’Oro – ha aggiunto Coscia – a chi vive e crede ogni giorno in questo territorio».

Soddisfatta anche la sindaca di Celle di San Vito, Maria Palma Giannini. “Ricevere la Castagna D’Oro è un onore che desidero condividere con l’intera comunità di Celle di San Vito – ha dichiarato Giannini -. Amministrare un piccolo borgo, custode di un patrimonio unico come la nostra lingua francoprovenzale, significa affrontare sfide quotidiane complesse ma ricche di significato”. Gli Stati Generali delle Aree Interne sono stati incentrati sul “Manifesto Marzano Appio”, progetto programmatico volto a delineare strategie di crescita e rilancio per i territori marginali del Meridione d’Italia. Gli Stati Generali delle Aree Interne di Marzano Appio sono stati preceduti da diversi eventi. Fra questi, l’incontro di Contursi Terme, nel Salernitano, il 10 giugno scorso, al quale partecipò lo stesso sindaco di Carlantino. Nell’occasione, il comune della diga di Occhito fu riconosciuto un paradigma della lotta delle aree interne.