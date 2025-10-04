San Francesco a Manfredonia, il programma odierno con la Processione
San Francesco a Manfredonia, il programma odierno con la Processione
Sabato 4 Ottobre Festa di San Francesco d’Assisi Sante Messe: ore 8.00 – 9.30 – 11.30 ore 18:00 Solenne Eucaristia presieduta da Mons. Franco Moscone A seguire, atto di affidamento della lampada da parte del Sindaco e dell’Amministrazione comunale ore 19:00 Processione in onore del Santo di Assisi Itinerario:
Via Tribuna, Via Magazzini, ospedale (sosta per la preghiera agli ammalati), via Isonzo, Via Stella, Via delle Antiche mura, via Gaetano Palatella, corso Manfredi, piazza del Popolo (sosta per lettura del messaggio del Sindaco), corso Manfredi, via Santa Maria delle Grazie, chiesa Santa Maria delle Grazie (messaggio e saluti del guardiano padre Antonio Cofano)
Banda musicale Citta di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposito Luminarie della Ditta Illuminaria, di Gennaro Giurato di Cerignola A conclusione della processione: Fuochi pirotecnici della Ditta Pagano
Festa del Cantico delle Creature nella chiesa di Santa Maria delle Grazie