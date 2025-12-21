Samira Lui rinvia le nozze con Luigi Punzo

Colpo di scena per Samira Lui e Luigi Punzo: le nozze sono rimandate a data da destinarsi. La coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, ha deciso di prendersi del tempo prima di compier...

Colpo di scena per Samira Lui e Luigi Punzo: le nozze sono rimandate a data da destinarsi. La coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, ha deciso di prendersi del tempo prima di compiere il grande passo. "Abbiamo bisogno di riflettere con calma", avrebbe confidato Samira agli amici.

Il sogno Bruno Barbieri

In un'intervista, Samira ha anche rivelato il suo sogno professionale: lavorare con Bruno Barbieri. La giovane influencer, appassionata di cucina, vorrebbe fare esperienza nei ristoranti dello chef stellato. "Sarebbe un'opportunità incredibile per crescere professionalmente", dichiara.

Il rapporto con Luigi resta solido nonostante lo stop alle nozze. I due continuano a mostrarsi insieme sui social e a condividere momenti della loro quotidianità. Fonti vicine alla coppia assicurano che si tratta solo di un rinvio e non di una crisi. Il matrimonio si farà, ma con i giusti tempi.