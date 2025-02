[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

JOSEPH SPLENDIDO (LEGA): “IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE SALVINI ASSEGNA RISORSE PER IL RIFACIMENTO DI STRADE IN PROVINCIA DI FOGGIA”

“Grazie alla mia tenacia e all’impegno di tutta la Lega della provincia di Foggia, il vice premier e ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, ha ascoltato le richieste di aiuto di una provincia che necessita di opere infrastrutturali e ha sbloccato alcuni fondi per la manutenzione e messa in sicurezza delle strade dei piccoli comuni”.

Lo dichiara soddisfatto Joseph Splendido, consigliere regionale e commissario provinciale di Foggia per la Lega. “In particolare sono stati assegnati al Comune di Rodi Garganico 7mila e 446 euro destinati alla messa in sicurezza e al rifacimento del manto stradale in alcune strade del centro abitato. Al Comune di Casalnuovo Monterotaro sono stati assegnati dal ministero 42mila e 197 euro per la manutenzione e messa in sicurezza di via San Francesco in area urbana”. Splendido conclude: “ennesima dimostrazione di come il ministro sia particolarmente attento e sensibile alle richieste che giungono dai territori e dai suoi rappresentanti politici eletti nelle istituzioni”.