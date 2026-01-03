Saldi invernali 2026 al via oggi in quasi tutta Italia

È il giorno tanto atteso dagli amanti dello shopping: oggi, 3 gennaio 2026, partono ufficialmente i saldi invernali in quasi tutta Italia. Milioni di consumatori sono pronti a dare l'assalto ai negozi...

È il giorno tanto atteso dagli amanti dello shopping: oggi, 3 gennaio 2026, partono ufficialmente i saldi invernali in quasi tutta Italia. Milioni di consumatori sono pronti a dare l'assalto ai negozi alla ricerca dell'affare, con sconti che in molti casi supereranno il 50% del prezzo originale.

Il calendario delle regioni

La data di inizio è uniforme per la maggior parte del territorio nazionale: sabato 3 gennaio nella quasi totalità delle regioni. Fanno eccezione la Valle d'Aosta, dove i saldi sono partiti già ieri 2 gennaio, e l'Alto Adige, che attenderà fino all'8 gennaio per dare il via agli sconti.

In Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria i saldi dureranno 60 giorni. Nelle altre regioni la durata varia, ma generalmente si attesta tra i 30 e i 45 giorni.

Quanto spenderanno gli italiani

Secondo le stime di Confcommercio, il giro d'affari complessivo dovrebbe attestarsi intorno ai 6 miliardi di euro, sebbene l'effetto dei saldi risulti indebolito dai pre-saldi e dagli sconti anticipati praticati online già nelle settimane precedenti.

Il consiglio degli esperti è di verificare sempre il prezzo originale esposto insieme a quello scontato, conservare lo scontrino per eventuali cambi e diffidare di ribassi troppo elevati che potrebbero nascondere merce di scarsa qualità. Un'occasione di risparmio per le famiglie da cogliere con attenzione.