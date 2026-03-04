Sal Da Vinci dopo la vittoria svela: “Non sono andato al Festival di Sanremo per vincere ma…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sal Da Vinci con il suo brano ‘Per sempre sì’ è riuscito a fare breccia nel cuore di milioni di persone e ad aggiudicarsi la vittoria della 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Intervistato dal settimanale Chi ha fatto sapere di aver affrontato molti fallimenti nel corso della sua carriera, ma non si è mai arreso. All’Ariston ha portato la sua terra nel cuore, Napoli, lui si definisce un napoletano che guarda come si muove il mondo. Sal Da Vinci da sempre può contare sul sostegno della sua splendida famiglia dal momento che ha la fortuna di essere circondato da persone che gli vogliono molto bene.

Sal Da Vinci, i momenti difficili e il trionfo al Festival di Sanremo 2026: le rivelazioni del cantante

Il noto cantante partenopeo ha fatto sapere che nel momento in cui hanno avuto bisogno non hanno chiesto aiuto alle loro famiglie, ma hanno superato le difficoltà con la fede e con l’amore pensando prima di tutto ai figli. I momenti di sconforto non sono certo mancati, lui ha vissuto il fallimento ma lo considera una prova che aiuta a crescere perché se si ha un sogno non ci si ferma per i fallimenti.

Sal Da Vinci ha poi aggiunto: “Non sono andato al Festival di Sanremo per vincere, sono andato per entrare nel cuore delle persone”. Poi è arrivato il riconoscimento perché il popolo, le radio e la sala stampa hanno deciso così e lui ne è stato felicissimo.