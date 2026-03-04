Carlo Conti, l’annuncio su Stefano De Martino a Sanremo: “Ho chiesto io di farlo durante la finale”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è stato un vero e proprio passaggio di testimone al Festival di Sanremo in merito alla conduzione, Carlo Conti durante la finale ha annunciato che sarà Stefano De Martino il nuovo conduttore.

Intervistato dal settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi, il conduttore della 76esima edizione della kermesse ha fatto sapere che fare l’annuncio è stata una sua richiesta. In merito a ciò ha rivelato: “Ho chiesto solo, qualunque fosse la scelta della Rai per la prossima edizione, di poter passare il testimone durante la finale al futuro conduttore“. Considera questo gesto un ponte tra il passato, il ricordo di Pippo Baudo, il presente e il futuro.

Carlo Conti dedica parole piene di stima a Stefano De Martino: cosa ha detto sul nuovo conduttore di Sanremo

Il noto conduttore ha fatto sapere che gli ha fatto davvero piacere quando ha scoperto che era stato scelto Stefano De Martino come nuovo conduttore del festival. Pensa che è abituato alla precisione e al rigore dal momento che viene dalla danza.

Riferendosi a De Martino ha anche detto che è poliedrico perché canta, balla e conduce. Pensa che sia completo e che abbia già un buon bagaglio di spettacolo nonostante sia all’inizio della sua carriera. Carlo Conti è convinto che Stefano nella nuova edizione di Sanremo ci metterà il cuore e la testa. Ha poi aggiunto: “Sa che sarò pronto a dargli tutti i consigli affettuosi e amichevoli possibili e immaginabili“.