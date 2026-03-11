Sal Da Vinci diventa protagonista di un breve anime virale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Negli ultimi giorni il web è stato travolto da un fenomeno curioso e sorprendente che unisce due mondi apparentemente lontanissimi: la musica napoletana e l’animazione giapponese. Il protagonista è Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Per sempre sì”. Un video diffuso sui social ha trasformato il brano in qualcosa di completamente nuovo: una versione cantata in giapponese che sembra la sigla di apertura di un anime. Il risultato è diventato virale in poche ore, dando vita a un piccolo cortometraggio animato e a una serie di meme che hanno conquistato sia gli appassionati di musica italiana sia gli otaku.

Il fenomeno virale nato sui social

La storia di questo curioso crossover culturale nasce su TikTok e Instagram, dove alcuni creatori di contenuti hanno realizzato una versione giapponese della canzone “Per sempre sì” utilizzando strumenti di intelligenza artificiale. L’idea era semplice ma geniale: adattare il brano vincitore di Sanremo 2026 alla lingua e allo stile delle celebri sigle degli anime.

In pochi secondi di ascolto la trasformazione appare evidente. La ballata neomelodica, caratterizzata da una melodia intensa e da un ritornello molto immediato, assume improvvisamente l’atmosfera tipica delle opening giapponesi. Il cambio di lingua e un leggero adattamento dell’arrangiamento musicale fanno sembrare il brano la colonna sonora di una serie animata mai esistita.

Il video è stato condiviso rapidamente su diverse piattaforme, generando migliaia di commenti. Molti utenti hanno iniziato a immaginare scene di combattimento, protagonisti misteriosi e storie epiche accompagnate proprio dalla canzone di Sal Da Vinci.

Sal Da Vinci trasformato in personaggio anime

Il passo successivo è stato quasi inevitabile. Alcuni creatori digitali hanno realizzato un breve video animato in stile manga che immagina Sal Da Vinci come protagonista di un piccolo anime.

Nel cortometraggio, diffuso soprattutto attraverso account dedicati alla cultura pop e ai meme, il cantante appare come un eroe animato impegnato in un duello spettacolare. L’estetica richiama quella dei classici shōnen giapponesi: movimenti dinamici, espressioni enfatizzate e combattimenti carichi di energia.

Il personaggio viene perfino ribattezzato ironicamente con un nome nipponico, “Saru Da Vinchi”, una traslitterazione scherzosa che ha contribuito ad aumentare la viralità del fenomeno.

Il video dura pochi secondi ma ha avuto un impatto enorme perché mescola perfettamente due universi culturali: la tradizione musicale italiana e l’immaginario narrativo degli anime.

Una canzone che sembra davvero un’opening

Uno degli aspetti più interessanti di questa vicenda riguarda la struttura musicale della canzone stessa.

Molti utenti hanno notato che “Per sempre sì”, anche nella versione originale, possiede alcune caratteristiche tipiche delle sigle degli anime: una progressione emotiva molto forte, un crescendo orchestrale e un ritornello facilmente memorizzabile.

Quando la melodia viene cantata in giapponese, queste caratteristiche emergono ancora di più. Il risultato è talmente convincente che molti commentatori hanno iniziato a paragonare il brano alle opening di serie famose come Dragon Ball, JoJo e Neon Genesis Evangelion.

In molti casi si tratta ovviamente di paragoni ironici, ma rivelano una cosa interessante: il linguaggio musicale delle sigle anime è diventato così riconoscibile da poter trasformare una canzone occidentale in qualcosa di completamente diverso.