Sal Da Vinci al Maradona prima di Napoli-Torino: esibizione con “Per sempre sì” dopo la vittoria a Sanremo

Grande accoglienza allo Stadio Diego Armando Maradona per Sal Da Vinci protagonista nel pre-partita della sfida tra SSC Napoli e Torino Fc. Il cantante napoletano, fresco vincitore del Festival di Sanremo, si è esibito davanti ai tifosi azzurri cantando il brano “Per sempre sì”, la canzone che gli ha permesso di conquistare il prestigioso festival della musica italiana.

Esibizione di Sal Da Vinci allo stadio Maradona

Pochi minuti prima del calcio d’inizio di Napoli-Torino, Sal Da Vinci ha infiammato il pubblico del Maradona con una performance dal vivo della sua canzone vincitrice di Sanremo. L’artista, noto anche per il suo forte legame con la città di Napoli, è stato accolto da applausi e cori da parte dei tifosi presenti sugli spalti.

La maglia del Napoli consegnata da Edoardo De Laurentiis

Durante la breve cerimonia sul campo, il vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, ha consegnato al cantante una maglia ufficiale azzurra personalizzata con la scritta dedicata alla sua vittoria al Festival di Sanremo. Un gesto simbolico che ha celebrato il successo musicale dell’artista e il suo amore per la squadra partenopea.

Giro di campo con il trofeo di Sanremo

Dopo l’esibizione, Sal Da Vinci ha fatto un giro di campo mostrando ai tifosi il trofeo conquistato al Festival di Sanremo. L’artista ha salutato il pubblico del Maradona, visibilmente emozionato per l’affetto ricevuto.

Rivolgendosi ai sostenitori azzurri, il cantante ha anche ricordato la sua infanzia da tifoso del Napoli: “Fatemi andare in curva”, ha detto sorridendo, spiegando che proprio da quel settore seguiva le partite quando era bambino.

L’esibizione di Sal Da Vinci allo stadio Maradona ha regalato un momento speciale nel pre-partita di Napoli-Torino, unendo musica, calcio e passione partenopea.