Sainz-Maza, Desiato e super Fajt: il Manfredonia vince in trasferta!
Sainz-Maza, Desiato e super Fajt: il Manfredonia vince in trasferta!
FORIO (ISCHIA) – Il Manfredonia batte la rivelazione del campionato Real Forio sull’isola di Ischia e conquista tre punti pesantissimi in campionato.
I padroni di casa partono meglio, ma Fajt è in giornata di grazia, poi Sainz-Maza trova un gioiello dai 25 metri al 22′: si va al riposo con i sipontini in vantaggio.
Il Real Forio, ad inizio ripresa, trova subito il pareggio con un calcio di rigore trasformato al 50′ da Castagna, ma il Manfredonia, da grande squadra, si riporta in vantaggio con una giocata Orlandi-Kapur che mette un cioccolatino che Desiato deve solo scartare: 1-2 al 56′.
Il Manfredonia si difende bene, ma quando il Real Forio sfonda è Fajt a metterci i guantoni e a blindare i tre punti.
Arriva la seconda vittoria consecutiva e la prima pesantissima affermazione esterna della stagione per i biancocelesti.