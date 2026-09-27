“Manfredonia, 50 anni dopo: dalla memoria, il futuro”
“Manfredonia, 50 anni dopo: dalla memoria, il futuro”
Domenica 27 settembre, dalle 19:00 alle 21:00, nel Chiostro di Palazzo
San Domenico, si chiude il ciclo dei quattro appuntamenti dedicati al
cinquantesimo anniversario dell’incidente del 26 settembre 1976 con
“La piazza che cura: associazioni, memoria e futuro per Manfredonia”.
Il passato non lo possiamo cambiare, ma possiamo scegliere quale futuro
lasciare. E, per poter scegliere, bisogna curare le ferite del passato.
È proprio da questa idea che nasce “La piazza che cura”, la piazza come
luogo in cui la comunità si incontra, si riconosce e torna a prendersi cura del
proprio territorio.
Iniziative e associazioni:
Villaggio civico
Spazio interattivo
Laboratori di educazione all’ambiente e giochi all’aperto per bambini
Con la collaborazione e la partecipazione di:
Centro Studi Naturalistici
Associazione Diritto alla Salute
Libera, Legambiente
WWF Foggia
Tarta Love
Pro Natura
Movimento Laudato Si’
Scuola Fatoma