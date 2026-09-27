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“Manfredonia, 50 anni dopo: dalla memoria, il futuro”

Domenica 27 settembre, dalle 19:00 alle 21:00, nel Chiostro di Palazzo

San Domenico, si chiude il ciclo dei quattro appuntamenti dedicati al

cinquantesimo anniversario dell’incidente del 26 settembre 1976 con

“La piazza che cura: associazioni, memoria e futuro per Manfredonia”.



Il passato non lo possiamo cambiare, ma possiamo scegliere quale futuro

lasciare. E, per poter scegliere, bisogna curare le ferite del passato.

È proprio da questa idea che nasce “La piazza che cura”, la piazza come

luogo in cui la comunità si incontra, si riconosce e torna a prendersi cura del

proprio territorio.

Iniziative e associazioni:

Villaggio civico

Spazio interattivo

Laboratori di educazione all’ambiente e giochi all’aperto per bambini

Con la collaborazione e la partecipazione di:

Centro Studi Naturalistici

Associazione Diritto alla Salute

Libera, Legambiente

WWF Foggia

Tarta Love

Pro Natura

Movimento Laudato Si’

Scuola Fatoma