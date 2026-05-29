Sabato e domenica il Rally Costa del Gargano: chiusura strade a Monte Sant’Angelo
SABATO 30 E DOMENICA 31 MAGGIO 5° RALLY COSTA DEL GARGANO, CHIUSURA STRADE A MONTE SANT’ANGELO
In occasione dello svolgimento della manifestazione “5° Rally Costa del Gargano”, nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 maggio 2026, con ordinanza prefettizia del 28 maggio, è stata disposta la chiusura nel territorio di Monte Sant’Angelo delle seguenti strade:
30 MAGGIO 2026 dalle ore 17:00 alle ore 23:00 strada provinciale n. 55 da Ponte San Venanzio al Km 0 (Monte Sant’Angelo-Macchia)
31 MAGGIO 2026
dalle 9:00 alle ore 19:00 strada statale n. 89 (Galleria Monte Saraceno – Bivio La Cavola) e S.S 89 Dir. 1 (Monte Sant’Angelo-Mattinata)
dalle ore 10:00 alle ore 17:00 strada statale n. 272 – S.P. 144 (Bivio Carbonara-Foresta Umbra fino al bivio Carpino).