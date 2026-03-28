Rovigo, donna e bambino di un anno trovati morti in un laghetto artificiale a Castelguglielmo

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Tragedia nel pomeriggio di sabato 28 marzo a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, dove una donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati senza vita all’interno di un laghetto artificiale. Il ritrovamento è avvenuto dopo la segnalazione di un passante che ha notato i due corpi in acqua e ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovigo, i sanitari del 118 e i carabinieri. I soccorritori hanno recuperato i corpi e tentato le manovre di rianimazione, ma il medico legale ha potuto solo constatare il decesso delle due vittime.

Donna tra i 35 e i 40 anni, il bambino aveva circa 12 mesi

Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe un’età compresa tra i 35 e i 40 anni, mentre il bambino avrebbe circa dodici mesi. Le due vittime sarebbero di origini asiatiche, ma al momento non sono ancora state rese note le loro identità.

Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e capire se si sia trattato di un incidente, di un gesto volontario oppure di un’altra dinamica ancora da chiarire.

Indagini in corso a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo

I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno effettuando ulteriori controlli nel laghetto artificiale per escludere la presenza di altre persone. L’area è stata transennata per consentire tutti gli accertamenti del caso.

Il caso resta aperto e nelle prossime ore potrebbero emergere nuovi elementi utili alle indagini.