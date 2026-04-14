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ROSSELLA FINI CANDIDATA SINDACO DEL CAMPO LARGO DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Dopo un confronto intenso e approfondito, le forze della coalizione del CAMPO LARGO composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e dalle liste Partito della Città, Prossima e Con San Giovanni Rotondo annunciano, con spirito unitario, la candidatura a Sindaco di San Giovanni Rotondo di ROSSELLA FINI alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Il percorso di costruzione della coalizione progressista di San Giovanni Rotondo trova nel nome della candidata Sindaco una sintesi condivisa, capace di rappresentare le varie sensibilità e di interpretare con autorevolezza le sfide che attendono la Città.

L’Avvocato Rossella Fini incarna equilibrio, competenza e visione. Il suo profilo unisce il rigore della professione forense a una capacità concreta di costruire soluzioni, già espresse nel corso del suo precedente mandato di Assessore. Qualità, queste, indispensabili per guidare San Giovanni Rotondo, desiderosa di risposte in questa fase delicata della vita cittadina.

Con la candidatura a Sindaco di Rossella Fini si apre una nuova stagione contraddistinta da responsabilità, chiarezza e impegno comune.

L’obiettivo è restituire slancio alla Città, rafforzarne il ruolo e costruire prospettive reali sia per chi vive la quotidianità sia per le nuove generazioni in un clima di serenità e di fiducia, indispensabile per rilanciare l’azione amministrativa animandola di spirito di condivisione e rinnovamento tale da favorire la più ampia partecipazione dei cittadini.

La coalizione progressista si presenta compatta a questo appuntamento, determinata a offrire una proposta seria e all’altezza delle aspettative dei cittadini per uno sviluppo equo e sostenibile, per una città aperta ed inclusiva, che valorizzi la sua vitalità culturale, che dia spazio alle energie buone e innovative che la sua comunità già esprime, a misura delle famiglie, dei bambini, degli anziani, dei più fragili e, soprattutto, dei giovani.

La macchina organizzativa del CAMPO LARGO è già al lavoro per i primi incontri pubblici con tavoli tematici aperti alla cittadinanza per raccogliere istanze e suggerimenti.

Uniti per San Giovanni Rotondo. Uniti per costruire il futuro.

Firmato:

PARTITO DEMOCRATICO

MOVIMENTO 5 STELLE

ALLEANZA VERDI E SINISTRA

PARTITO DELLA CITTÀ

PROSSIMA

CON SAN GIOVANNI ROTONDO