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Roseto Valfortore, si lavora senza sosta per riaprire la viabilità: esercito e Vigili del Fuoco in prima linea

Cantieri attivi dall’alba: obiettivo prove di carico già domani. Il sindaco Parisi: “Uniti per uscire dall’emergenza” >>

Già dalle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 6 aprile 2026, i mezzi dell’Esercito sono al lavoro sul tratto interessato dalla frana. Gli interventi concentrati sulla S.P. 129 Roseto – Biccari, voltano ad un’azione strategica: sbancare la parte opposta al fronte franoso per recuperare spazio utile. In queste ore è stata infatti ripulita l’area e riportata alla luce la cunetta originale, passaggio fondamentale per la successiva fase operativa.

I lavori proseguiranno con la realizzazione della massicciata di base, necessaria per allargare la carreggiata e renderla nuovamente percorribile. Il tratto sarà poi rifinito con stabilizzato e materiali idonei a garantire la tenuta del fondo stradale. L’obiettivo è ambizioso ma concreto: completare gli interventi principali entro domani e procedere con le prove di carico per verificare la sicurezza della strada.

Parallelamente, nella stessa giornata, il personale del Comando dei Vigili del Fuoco, in sinergia con quello dell’Esercito, è impegnato nelle operazioni di gestione e superamento dell’emergenza. L’intervento, attivato nell’ambito del sistema di Protezione Civile, punta a garantire il coordinamento tra le diverse forze operative presenti sul territorio.

Le squadre stanno operando senza sosta non solo per mettere in sicurezza le aree coinvolte, ma anche per prestare assistenza alla popolazione e favorire un ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile. Le attività proseguono con il supporto congiunto degli operatori, impegnati sia sul fronte tecnico sia nel sostegno ai cittadini colpiti.

A fare il punto della situazione è il sindaco Lucilla Parisi, che segue da vicino l’evolversi degli interventi:

“Stiamo vivendo giorni difficili, ma la macchina dei soccorsi sta dimostrando una straordinaria efficienza. Voglio ringraziare l’Esercito, i Vigili del Fuoco e tutti gli operatori impegnati sul campo per il lavoro instancabile che stanno portando avanti. L’obiettivo è chiaro: restituire quanto prima una viabilità sicura alla nostra comunità. Roseto è forte e, ancora una volta, saprà rialzarsi.”

La situazione resta costantemente monitorata e nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori e sulle condizioni della viabilità.



di Antonio Pastore