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Manfredonia, bagarre in Consiglio sul caso migranti. Negato l’intervento a Marasco: “Lesa la democrazia”

Consiglio Comunale Manfredonia: al Consigliere Marasco impedito l’intervento sui migranti. “Lesa la democrazia, leso il mandato popolare”

Gravissimo episodio oggi in Consiglio Comunale a Manfredonia. Al sottoscritto Giuseppe Marasco, Consigliere Comunale del Gruppo Misto, è stato impedito dal Presidente del Consiglio di intervenire nel dibattito seguito al discorso del Sindaco sui richiedenti asilo politico giunti in città.

Nonostante la mia presenza costante in tutte le precedenti sedute consiliari, oggi mi è stata negata la parola. La motivazione addotta dal Presidente del Consiglio fa riferimento al Regolamento Comunale: “per il Gruppo Misto è previsto un solo intervento” e, essendo già intervenuta una collega, il mio diritto di parola sarebbe decaduto.

Ritengo questa interpretazione una forzatura grave e inaccettabile. È la prima volta che mi viene impedito di esercitare il ruolo per cui sono stato eletto dai cittadini di Manfredonia. Su un tema delicato come l’accoglienza dei migranti, che ha visto centinaia di cittadini presenti in aula manifestare preoccupazione e rabbia, silenziare un rappresentante eletto dal popolo sovrano è un atto che lede la democrazia.

Non si può invocare un regolamento per comprimere il confronto democratico, soprattutto quando l’aula è attraversata da una tensione sociale così evidente. Il mio dovere è dare voce a chi mi ha eletto, portare in Consiglio le istanze della città, anche quelle scomode. Oggi questo diritto mi è stato negato.

Per protesta e per denunciare pubblicamente questa lesione delle prerogative di un consigliere comunale, ho scelto di abbandonare l’aula.

Chiedo al Presidente del Consiglio e al Sindaco un immediato chiarimento pubblico e una revisione di questa prassi. Il Consiglio Comunale non è proprietà di nessuno: è la casa dei cittadini di Manfredonia. E in quella casa, tutti i consiglieri eletti hanno diritto di parola.

Resto a disposizione dei cittadini e degli organi di stampa per ogni ulteriore chiarimento.

Giuseppe Marasco

Consigliere Comunale Gruppo Misto

Città di Manfredonia