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Roseto Valfortore presenta “Estate 2026”: quattro mesi di eventi tra tradizioni, musica, trekking e sapori dei Monti Dauni

<< Da maggio a settembre il borgo dei Monti Dauni si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto tra sagre, musica, trekking, tradizioni popolari, spettacoli e valorizzazione del territorio >>

Un’estate lunga quattro mesi, pensata per residenti, famiglie, turisti e visitatori che desiderano vivere il borgo tra cultura, natura, tradizioni popolari, spettacoli e gastronomia. Roseto Valfortore accende ufficialmente la bella stagione con il cartellone “Estate 2026”, un ricco programma di appuntamenti che da maggio a settembre accompagnerà il paese dei Monti Dauni in un viaggio fatto di emozioni, identità e convivialità.

Nel borgo che continua a distinguersi per la valorizzazione del territorio e per i progetti legati alla sua identità floreale – da “Roseto Rosae” fino alle iniziative artistiche diffuse nel centro storico – l’estate diventa occasione di incontro e promozione del patrimonio culturale e naturalistico locale.

Il calendario prenderà il via il 23 maggio con il “Festival della primavera – Maggio Rosetano”, seguito dalla “Passeggiata in bici” e dalla tradizionale vigilia e festa patronale di San Filippo Neri. Spazio anche ai laboratori creativi per bambini e ragazzi, alla musica jazz, ai saggi di danza e alla “Notte Romantica”, evento che unisce i borghi più belli d’Italia in una serata dedicata all’amore, alla bellezza e alle atmosfere suggestive dei centri storici.

Giugno sarà dedicato soprattutto alla natura, allo sport e alle attività all’aria aperta. Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà il “Green Day – Roseto in Trekking”, passeggiata lungo sentieri e aree naturalistiche del territorio, insieme alla Festa di fine anno scolastico, ai laboratori artistici e agli eventi musicali e teatrali.

Il cuore del cartellone sarà però il mese di luglio, che offrirà un susseguirsi di iniziative quasi quotidiane. Dalla Sagra della Porchetta alla Sagra del Vitello, passando per la Festa del Grano e degli antichi mestieri, Roseto Valfortore celebrerà le sue radici contadine con degustazioni, rievocazioni e tradizioni popolari. Grande attesa anche per la Festa della Madonna del Carmine, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità.

Non mancheranno musica e spettacolo con serate dedicate ai gruppi folk, concerti, dj set, teatro dei burattini, bolle di sapone, karaoke, manifestazioni per bambini e momenti di intrattenimento nelle piazze e nei luoghi simbolo del paese. Tra gli eventi più caratteristici anche “Roseto sotto le stelle”, serata tra musica, racconti e convivialità all’anfiteatro comunale.

Luglio sarà anche il mese dell’identità e della promozione territoriale, con incontri dedicati ai rosetani emigrati nel mondo, la Giornata mondiale del rifugiato, il progetto “Roseto Rosae”, il dibattito “Calamità naturali, prevenzione e soluzioni” e numerosi eventi legati ai prodotti tipici e alla valorizzazione delle eccellenze locali.

Agosto si aprirà con la “Sagra del Tartufo”, appuntamento ormai simbolo dell’estate rosetana e occasione per celebrare uno dei prodotti più preziosi dei Monti Dauni. A seguire spazio a musica, animazione e spettacoli dedicati alle famiglie.Settembre chiuderà il programma con trekking, passeggiate in bici per bambini, la Festa di San Modestino, eventi culturali lungo il fiume Fortore e il tradizionale raduno moto con serata musicale finale.

Nel corso dell’estate saranno inoltre organizzati tornei sportivi, attività di padel e tennis, passeggiate in bici a pedalata assistita, dimostrazioni di parapendio, laboratori di street art e murales, oltre a visite guidate del borgo.

Un programma ampio e variegato che conferma ancora una volta la volontà di Roseto Valfortore di puntare su turismo lento, esperienze autentiche e valorizzazione del territorio, trasformando il borgo in un punto di riferimento estivo per i Monti Dauni e per tutta la Puglia interna.

di Antonio Pastore