Rose Villain è incinta, pubblica il video sui social

Rose Villain è incinta! La rivelazione pochi istanti fai sui social dove la cantante lancia la canzone “TUTTALUCE” e annuncia ai suoi fan che presto diventerà mamma. Ha usato i social per annunciare a tutti insieme al marito Sixpm che attendono una bambina. sono in attesa.

Un pancione che nel video della cantante mostra già la gravidanza in stato avanzato, la cantante che nella canzone dedica delle parole dolcissime per il futuro figlio/a racconta tramite immagini tutto il percorso, da quando i futuri genitori hanno appreso la notizia a tutti i mesi successivi con il racconto della gravidanza ad amici e parenti. Con altre immagini dolcissime di vita quotidiana con il marito.

Pochi istanti fa tramite i propri canali social la cantante con i capelli color carta da zucchero ha annunciato al pubblico che è in attesa, l’ha fatto tramite un bellissimo video che nel frattempo lancia anche una nuova canzone “TUTTALALUCE”. La cantante non ha annunciato il sesso del nascituro e neanche annuncia a che mese della gravidanza è. Nella canzone dice “Chissà se mi sogni” ed altre frasi del tipo “ti difenderò dai mostri”.