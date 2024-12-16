Romina Power: la stoccata ad Al Bano, è stata con un altro uomo

Romina Power è stata ospite a "Verissimo", il programma condotto da Silvia Toffanin, dove ha condiviso dettagli intimi della sua vita, parlando di amori passati dopo Al Bano e della scomparsa della fi...

Romina Power è stata ospite a "Verissimo", il programma condotto da Silvia Toffanin, dove ha condiviso dettagli intimi della sua vita, parlando di amori passati dopo Al Bano e della scomparsa della figlia Ylenia.

La relazione di Romina Power con un uomo americano

La cantante ha rivelato di aver avuto una relazione con un uomo americano appassionato di motociclette, sottolineando come fosse riuscita a vivere il tutto lontano dai riflettori, in una zona priva di paparazzi.

Romina ha anche parlato del rapporto con Ylenia, scomparsa anni fa, esprimendo la sua speranza di ritrovarla. Ha descritto la figlia come un'anima ribelle e intellettuale, che soffriva per la fama dei genitori e che, nonostante avesse lavorato nel mondo della televisione, non si sentiva a suo agio. "Ogni tanto penso di pubblicare il suo libro, ma non so se le farebbe piacere", ha confessato Romina, evidenziando il profondo legame che le univa.

Durante l'intervista, Romina ha anche incontrato l'attore Kabir Bedi, entrambi uniti dal dolore della perdita di un figlio, creando un momento di profonda empatia e condivisione. La testimonianza di Romina Power è un invito a riflettere sull'amore, la perdita e la resilienza.