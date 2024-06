Al Bano concorrente del Grande Fratello? Il tenore alza la voce e smentisce tutto

Alfonso Signorini ha messo gli occhi su Al Bano. Il conduttore si sarebbe messo in contatto con il cantante di Cellino San Marco per prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello in partenza a settembre. Alfonso Signorini aveva già incassato un rifiuto nel 2021 quando aveva proposto l’ingaggio all’intera famiglia Carrisi da Loredana Lecciso fino alla figlia Jasmine. In quell’occasione, Al Bano disse che il reality show non era una trasmissione adatta a lui. Ma un ostacolo potrebbe far svanire il sogno dei telespettatori di vedere Al Bano tra i concorrenti del Grande Fratello. Il tenore avrebbe chiesto troppi soldi per partecipare al reality show, rendendo quasi impossibile il suo ingaggio.

Al Bano smentisce la sua partecipazione al Grande Fratello

La presunta partecipazione di Al Bano al Grande Fratello sta facendo il giro di tutto il web. Il Leone di Cellino San Marco avrebbe chiesto una cifra record per prendere parte al reality show condotto da Alonso Signorini su Canale 5. Ed ecco, che l’uomo ha deciso di intervenire in prima persona per commentare il tam tam mediatico che lo sta travolgendo. L’uomo raggiunto dal sito Tag24 ha dichiarato le seguenti parole: “Io al Grande Fratello? Una balla enorme pure questa. Cachet? Una balla clamorosa. Sembra che per fare notizia bisogna fare il mio nome”. Insomma, il tenore ha smentito categoricamente la sua presenza al Grande Fratello ammettendo però di avere la Sanremite acuta ovvero voler partecipare a Sanremo per l’ultima volta.