Romina Power festeggia i 74 anni con un viaggio in Olanda

Romina Power ha festeggiato il compleanno in modo insolito: non una festa tradizionale, ma un viaggio condiviso con le figlie Cristel e Romina Junior e con il nipote Axel Lupo, nato a gennaio 2024. La meta è Amsterdam, ma l’attenzione è sul racconto del cammino insieme. Axel, troppo piccolo per ricordarlo, potrà guardare le foto e una in particolare gli racconterà quel momento: lui in braccio alla nonna, sul volo, mentre si affacciano dal finestrino.

Le condivisioni di Romina Power

Romina ha condiviso il carosello di scatti scrivendo che si è trattato di “un bellissimo viaggio di compleanno con i miei figli e un nipotino nel paese di mio nonno”, ricordando che il nonno materno era un ingegnere petrolifero olandese, padre di Linda Christian. Il fine settimana ha visto un mix di impegni: il concerto di Jason Mraz, le visite al museo Van Gogh e al museo di Rilke, una giornata in barca e la cordialità del popolo olandese. In questa avventura a tre generazioni, il grande assente è l’unico figlio maschio, Yari, 52 anni, fratello di Romina. Con Al Bano e Ylenia, scomparsa misteriosamente negli anni ’90, la famiglia resta unita dal ricordo e dall’amore. Un regalo prezioso che resta nel cuore di tutti da conservare.