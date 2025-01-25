Romina Carrisi festeggia il primo anno di Axel Lupo

Romina Carrisi Power celebra il primo compleanno del suo amato figlio Axel Lupo, nato dalla relazione con il compagno Stefano Rastelli. La giovane madre, visibilmente felice, racconta come la sua vita...

Romina Carrisi Power celebra il primo compleanno del suo amato figlio Axel Lupo, nato dalla relazione con il compagno Stefano Rastelli. La giovane madre, visibilmente felice, racconta come la sua vita sia cambiata dall'arrivo del bambino, descrivendo l'amore che prova come unico e incommensurabile. Axel, il cui nome significa "portatore di pace", ha già portato armonia nella sua famiglia, contribuendo a un riavvicinamento tra i suoi genitori, Albano Carrisi e Romina Power, e tra lei e Loredana Lecciso.

La gravidanza nascosta di Romina Carrisi e la depressione

In un'intervista a Oggi, Romina ha rivelato di aver nascosto la gravidanza per cinque mesi, desiderando proteggere il suo piccolo dalle pressioni mediatiche. Il legame con Stefano, descritto come un amore duraturo e silenzioso, le ha dato la stabilità che cercava dopo esperienze passate più turbolente. Nonostante la sua carriera di attrice, Romina ha trovato una nuova passione nella scrittura, lavorando a sceneggiature per film.

La maternità ha anche portato con sé riflessioni più profonde. Romina ha affrontato il tema della depressione, diagnosticata nel 2020, e come l'arrivo di Axel e il supporto di Stefano l'abbiano aiutata a trovare un po' di pace interiore. Con un messaggio di speranza e amore, Romina continua a guardare al futuro con ottimismo, orgogliosa del suo nuovo ruolo di madre.