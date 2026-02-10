[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rodi Garganico è primo in graduatoria. Oltre 4.5 milioni per difendere la costa. Premiato ancora una volta il lavoro dell’Amministrazione.

Rodi Garganico ottiene un nuovo e importante finanziamento regionale destinato agli interventi di contrasto all’erosione costiera, nell’ambito del Programma PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 – Priorità II “Economia Verde”.

Si tratta dell’ennesimo risultato raggiunto dall’Amministrazione comunale sul fronte della capacità di programmazione e dell’intercettazione di risorse strategiche, a conferma di un lavoro costante e strutturato portato avanti per la tutela e lo sviluppo del territorio. Il progetto candidato dal Comune – del valore complessivo di 4 milioni e 520 mila euro – riguarda la realizzazione delle opere di protezione a mare del Porto Turistico di Rodi Garganico “Maria SS. della Libera”, intervento fondamentale per la salvaguardia del litorale, delle infrastrutture costiere e dell’economia turistica legata al mare.

L’operazione rientra nell’Azione 2.6 – Interventi per il contrasto all’erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera – Sub Azione 2.6.2, finalizzata a rafforzare la resilienza dei territori costieri e a contrastare i fenomeni erosivi.

“Esprimiamo profonda soddisfazione per il finanziamento ottenuto; – dichiara il Sindaco Carmine d’Anelli. – questo risultato premia l’impegno profuso dall’Amministrazione comunale in questi anni sul fronte della programmazione e della tutela del territorio. La difesa della nostra costa rappresenta una priorità assoluta: parliamo di sicurezza, di economia turistica, di identità. Continueremo a lavorare con determinazione per intercettare risorse e realizzare interventi concreti a beneficio della comunità”

Un risultato reso possibile anche grazie alla proficua sinergia istituzionale con la Regione Puglia, nella persona dell’Assessore regionale al Demanio Raffaele Piemontese, che l’Amministrazione ringrazia per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio e per la collaborazione che ha sempre accompagnato questo percorso.