Rocco Siffredi la reazione all’incontro con giornalista molestata, il video

Rocco Siffredi piangendo a Le Iene, scoppia in lacrime ed in un atto d’ira (per se stesso) chiede scusa alla giornalista molestata. Ha un epilogo spettacolare la storia tra Rocco Siffredi e Alisa Toaff la giornalista dell’AdnKronos Alisa Toaff, che nelle settimane scorse aveva denunciato l’attore porno per molestie sessuali. Rendendo oltretutto pubbliche dei messaggi audio di Rocco Siffredi nei quali la molestava.

Puoi rivedere il servizio de Le Iene in streaming. In realtà è lo stesso Rocco Siffredi ad aver voluto l’incontro chiarificatore con la giornalista, “Ci siamo insomma chiariti, siamo stati male io e sua moglie, insomma. È stato un errore, è umano” le dichiarazioni di Alisa Toaff, precisando che “Rocco non mi ha mai toccata fisicamente. A me quello che mi ha spinto a denunciare sono stati gli ultimi due vocali, li ho trovati gravi, sessisti e comunque denigranti nei confronti di me stessa, sia come professionista che come donna. Rocco è una persona forse istintiva, simpatica e quei due insulti però mi hanno veramente ferita e allora mi sono arrabbiata. Punto”.

Rocco Siffredi la reazione all’incontro con la giornalista

Rocco Siffredi non fa in tempo a godersi il grandissimo successo della serie Netflix dedicata a lui SuperSex che deve fronteggiare già una polemica. Siffredi deve lottare contro la sua indole da conquistatore: “Senti più che dirti che tutto dipende dalla mia testa, può darsi che sia instabile, può darsi che come hai detto tu sia depresso, può darsi che abbia dei problemi, ma non mi va di curarmi…il problema più grande è che ho fatto, con un insulto, due insulti: ho fatto male a due donne perché mia moglie è stata male”. Rocco ha poi avuto una reazione molto forte, scoppia a piangere, si alza e da calci e puglia al muro.

Prosegue la sua reazione forte “Sono un co****e. Mia moglie è la persona più importante che ho. Vedere i miei figli che dicono ‘Papà sei un coglione. Quando lo capisci che ti amiamo? Quando lo capisci?’ Vedere mia moglie è così, perché e tu…Io non so come spiegare”.

Prosegue segnalando che lui è “malato di sesso”, È che lui è molto dispiaciuto per aver ferito la moglie ed i figli con questo gesto. Per fortuna l’incontro è terminato con un abbraccio. “Ora è passato tutto”, ha affermato la giornalista, “Capisco che hai compreso l’errore. Basta”.