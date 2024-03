Rocco Siffredi, arriva la replica alla denuncia: cosa ha detto

La serata di martedì sarà segnata da tensione e scandalo, con l’attesa trasmissione de “Le Iene” che presenterà l’intervista di Roberta Rei a Rocco Siffredi, dopo le gravi accuse di molestie rivolte alla giornalista Alisa Toaff.

Il noto porno divo, oggetto di attenzione per l’uscita del film “Super Sex” dedicato alla sua vita e interpretato da Alessandro Borghi, si è trovato al centro di polemiche a causa delle dichiarazioni riportate dall’articolo della Toaff. Sembra che dopo aver concesso l’intervista, Siffredi si sia infuriato per il presunto fraintendimento delle sue parole.

Saranno mostrate alcune parti dell’intervista e delle chat scambiate tra i due, evidenziando il disappunto di Siffredi per l’interpretazione data da Borghi nel film. Tuttavia, quanto dichiarato sembra essere stato travisato, portando l’attore a esprimere il suo dissenso con toni forti e offensivi verso la giornalista. Le accuse di Siffredi riguardo all’interpretazione di Borghi, giudicata poco rispettosa nei suoi confronti, hanno scatenato una reazione indignata dell’attore nei confronti della Toaff, accusata di aver distorto le sue parole.

Rocco Siffredi, arriva la replica alla denuncia

La Toaff ha risposto con fermezza e determinazione, ribadendo il suo ruolo professionale e respingendo le accuse di Siffredi. Tuttavia, sembra che l’attore abbia continuato con le ingiurie anche dopo la sua replica, portando la giornalista a decidere di denunciarlo per le sue parole offensive.

La serata promette di essere carica di tensione e rivelazioni, mentre Roberta Rei cercherà di approfondire il punto di vista di Siffredi. Non è escluso che in seguito la giornalista possa contattare anche la Toaff per ulteriori chiarimenti su quanto accaduto.