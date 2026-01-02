Rocco Hunt nel caos a L'Anno che Verrà: esibizione registrata

Il Capodanno televisivo di Rai 1 si è trasformato in un caso mediatico che sta facendo discutere il web. Durante la trasmissione L'Anno che Verrà, condotta da Marco Liorni da Reggio Calabria, l'esibiz...

Il Capodanno televisivo di Rai 1 si è trasformato in un caso mediatico che sta facendo discutere il web. Durante la trasmissione L'Anno che Verrà, condotta da Marco Liorni da Reggio Calabria, l'esibizione di Rocco Hunt avrebbe mostrato evidenti anomalie che hanno insospettito i telespettatori.

Il palco deserto e le accuse di playback

Secondo quanto ricostruito da diversi utenti sui social network, il rapper napoletano si sarebbe esibito con una performance pre-registrata, come dimostrerebbero alcune incongruenze tra audio e video. Durante la sua esibizione, il palco sarebbe apparso insolitamente deserto, alimentando i sospetti di una registrazione anticipata.

La polemica è esplosa nelle ore successive alla messa in onda, con centinaia di commenti critici che hanno invaso le piattaforme social. "Il playback era evidente", scrivono alcuni utenti, mentre altri difendono l'artista attribuendo le anomalie a problemi tecnici della diretta. Il mondo dello calcio locale intanto festeggia altri traguardi importanti.

La produzione Rai non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla vicenda. L'Anno che Verrà ha registrato comunque ottimi ascolti televisivi, confermandosi tra i programmi più seguiti della serata di San Silvestro. Le polemiche potrebbero però macchiare il successo della trasmissione, in un periodo in cui la borsa italiana registra performance record.

Rocco Hunt, classe 1994, è uno degli artisti più apprezzati della scena urban italiana e aveva già partecipato a precedenti edizioni del programma riscuotendo sempre grande successo di pubblico.